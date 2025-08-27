  • 會員
27/08/2025 10:51

《駐京專電》服貿會９月１０日至１４日舉辦，將首發一批新興技術

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國新辦舉行發布會，介紹中國服務貿易發
展和２０２５年服貿會籌備工作進展情況。商務部副部長盛秋平表示，９月１０日至１４日，
２０２５年服貿會將在北京舉辦，將首發亮相一批新興技術和服務解決方案。目前，服貿會各項
籌備工作已基本就緒。
　
　　他表示，今年服貿會將「數智領航，服貿煥新」作為年度主題，順應服務貿易數字化、智能
化、綠色化趨勢，聚焦人工智能、醫療健康、智慧物流、商旅文體健融合發展等專業領域，展示
多個國家和地區的創新發展成果，首發亮相一批新興技術和服務解決方案。這將為推動服務貿易
與投資、消費融合發展以及創新提升搭建平台。
　
　　　今年服貿會將有７０餘個國家和國際組織設展辦會，澳大利亞將首次擔任主賓國，並組建
參展以來最大規模展團。各省區市均參展參會，安徽省擔任主賓省，將舉辦一系列特色展示和主
題活動。目前已有近２０００家企業擬線下參展，包括近５００家世界５００強和行業龍頭企業
，覆蓋２７個服務貿易前三十強國家和地區，服貿會聯通內外的功能將進一步凸顯。

