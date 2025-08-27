  • 會員
AH股新聞

27/08/2025 11:48

《駐京專電》商務部：加強政策促進合力，落實好提振消費行動計劃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部商務部副部長盛秋平在國新辦新聞
發布會上指出，下一步，商務部將從三方面落實好提振消費行動計劃，做好服務消費相關工作，
包括加強政策促進，形成工作合力；聚焦重點領域，豐富服務供給。
　
＊下月出台擴大服務消費政策措施＊
　
　　第一，加強政策促進，形成工作合力。今年以來，商務部發揮促進服務消費發展工作協調機
制作用，比如圍繞銀髮旅遊開出了銀髮專列，圍繞家政服務提質擴容、健康消費、綠色消費等領
域出台了一系列的政策文件，推出了服務消費與養老再貸款、服務業經營主體貸款貼息等一批含
金量高的政策措施。商務部將繼續抓好政策的落地實施，切實把政策的含金量轉化為擴大服務消
費的實際成效。下個月，商務部還要出台擴大服務消費的若干政策措施，統籌利用財政、金融等
手段，優化提升服務供給能力，激發服務消費新增量。
　
＊擴大電信、醫療、教育等領域開放試點＊
　
　　第二，聚焦重點領域，豐富服務供給。當前，中國服務消費的主要問題是優質服務供給不夠
。商務部將通過「對外開放、對內放開」，著力增加高品質服務供給。推進服務業擴大開放綜合
試點示範，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，將更多服務消費領域納入《鼓勵外商投資產
業目錄》。推動服務消費領域改革創新，激發各類經營主體活力，擴大健康、養老、托育、家政
等多元服務供給，更好滿足人民群眾消費需求。
　
＊大力發展入境消費、人工智能＋消費等＊
　
　　第三，創新消費場景，激發消費潛力。高品質、多元化、複合式的創新場景是促進服務消費
提質擴容的重要抓手。商務部將支持消費新業態新模式新場景建設，推動商旅文體健融合發展，
推廣典型經驗案例。與相關部門共同開展「服務消費季」、「中華美食薈」、「養老服務消費季
」、「全國文化和旅遊消費促進活動」等，圍繞「購在中國」系列活動安排，大力發展入境消費
、人工智能＋消費、ＩＰ＋消費等消費的新業態、新模式、新場景，鼓勵各地舉辦特色鮮明、豐
富多樣的促消費活動，積極培育服務消費新熱點，營造良好的服務消費氛圍。

