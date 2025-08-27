  • 會員
AH股新聞

27/08/2025 17:39

《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明康德　（６０３２５９）　　２９９６﹒５０
北方稀土　（６００１１１）　　２６７９﹒４８
寒武紀　　（６８８２５６）　　２２８５﹒５９
海光信息　（６８８０４１）　　２２２８﹒０８
貴州茅台　（６００５１９）　　２２１６﹒３８
工業富聯　（６０１１３８）　　１９７３﹒１２
兆易創新　（６０３９８６）　　１８７２﹒１４
中國平安　（６０１３１８）　　１５７４﹒８１
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１２８５﹒６９
紫金礦業　（６０１８９９）　　１２２２﹒５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）４９１７﹒１３
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）３３４９﹒４７
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３１５６﹒６９
東方財富　　　　　　　（３０００５９）２７０２﹒６５
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）２０３９﹒６２
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）１８７７﹒３０
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１７６７﹒１７
指南針　　　　　　　　（３００８０３）１６８５﹒８９
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１６３３﹒９５
同花順　　　　　　　　（３０００３３）１５８４﹒９２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

