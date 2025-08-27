  • 會員
AH股新聞

27/08/2025 08:01

《神州頭條》報章頭版摘要：國務院部署「人工智能＋」六大行動

　　《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平夫婦會見柬埔寨國王西哈莫尼和太後莫尼列
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２６日上午，國家主席習近平和夫人彭麗媛在中南海親切會見柬埔寨國王西哈莫尼和太後莫
尼列。習近平熱烈歡迎西哈莫尼國王和莫尼列太後再次來華，也歡迎西哈莫尼國王出席中國人民
抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年紀念活動。
　
國務院印發意見部署「人工智能＋」六大行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院近日印發的《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》提出，加大人工智能領域金融和
財政支持力度，發展壯大長期資本、耐心資本、戰略資本，完善風險分擔和投資退出機制，充分
發揮財政資金、政府採購等政策作用。
　
「十四五」以來能源工業投資年均增速超１６％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２６日，國家發展改革委黨組成員、國家能源局局長王宏志在國新辦舉行的「高質量完成『
十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，「十四五」以來，中國能源事業取得了突破性進展
和歷史性成就。「十四五」規劃綱要提出的能源綜合生產能力和非化石能源佔比等主要指標將如
期完成。
　
　
《上海證券報》
　
「人工智能＋」行動頂層設計來了！，加快實施６大重點行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院日前印發《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》，為人工智能技術從試驗探索邁向
價值創造按下「加速鍵」。意見要求，到２０２７年，率先實現人工智能與６大重點領域廣泛深
度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超７０％，智能經濟核心產業規模快速增長，人
工智能在公共治理中的作用明顯增強，人工智能開放合作體系不斷完善。到２０３０年，我國人
工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超９０％，智能經濟成為我
國經濟發展的重要增長極，推動技術普惠和成果共享。
　
公募基金規模突破３５萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２６日，中國證券投資基金業協會公布２０２５年７月公募基金市場數據。數據顯示，截至
７月底，我國境內公募基金管理機構共１６４家，其中基金管理公司１４９家，取得公募資格的
資產管理機構１５家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計３５﹒０８萬億元，這是公募基金
規模首次突破３５萬億元。
　
中國構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」期間，我國建成全球最大的電動汽車充電網絡；構建起全球最大、發展最快的可再生
能源體系；我國風光發電年度新增裝機進入了「億千瓦級」規模；新型儲能規模躍居世界第一…
…８月２６日，在國新辦舉行的高質量完成「十四五」規劃系列主題新聞發布會上，國家能源局
局長王宏志表示，「十四五」以來，我國能源事業取得了突破性進展和歷史性成就。
　
　
《證券時報》
　
國務院：深入實施「人工智能＋」行動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院日前印發《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》。深入實施「人工智能＋」行動，
湧現一批新基礎設施、新技術體系、新產業生態、新就業崗位等，加快培育發展新質生產力，使
全體人民共享人工智能發展成果，更好服務中國式現代化建設。《意見》提出加快實施６大重點
行動。
　
ＥＴＦ總規模突破５萬億，百億級產品首超百隻
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２６日，ＥＴＦ同時創下兩個紀錄：總規模首次突破５萬億元，百億元以上的產品數量首次
超過１００只。從第一個萬億到第五個萬億，ＥＴＦ歷時從１６年縮短至４個月，在本輪行情中
持續受到資金青睞。華南一家中小公募投研人士對證券時報記者表示，ＥＴＦ規模突破５萬億元
，反映出投資者對被動投資、指數化投資理念的認同和接納程度在持續提升。
　
主動外資轉向淨流入，人民幣資產吸引力提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全球資金流向監測機構ＥＰＦＲ近日發布的數據顯示，８月１４日至８月２０日，配置型外資轉
向淨流入６９﹒８億元，其中被動配置型外資淨流入６８﹒４億元，主動配置型外資淨流入
１﹒４億元。這是主動配置型外資繼２０２４年１０月中旬以來，首次轉向淨流入。主動外資的
淨流入，一定程度上代表著外資對Ａ股投資機會的肯定。（ｅｗ）

