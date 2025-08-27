《神州經脈》滬指創近五個月最大跌幅，７月規上工業利潤降幅收窄

《神州經脈》滬深股市今日（２７日）先升後跳水，滬綜指早盤在半導體及ＡＩ概念帶領下

繼續上行，惟午後急回，全日收挫１﹒７６％，報３８００﹒３５點，險些失守三千八關，更創

下近五個月單日最大跌幅；創業板盤中一度漲近３％，最終收低０﹒６９％，深成指跌

１﹒４３％。成交續高位，滬深兩市全天交易額達３﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交

易日放量４８６５億元或１８％，刷新歷史次高紀錄。分析人士認為，指數到了高位會面臨階段

性的獲利回吐壓力，市場的板塊分化也在加大。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６２２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１點子，兩連跌，全日在７﹒１４４７至７﹒１６２７之間波動。今日人民幣兌一美元中間

價報７﹒１１０８，較上個交易日升８０點子，創２０２４年１１月６日以來近１０個月新高，

較市場預測仍偏強約４５０點，監管層仍有意通過中間價釋放偏強信號，引導即期匯率擺脫僵局

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１－７月，全國規模以上工業企業實現利潤總額４０２０３﹒５億元，

同比下降１﹒７％，降幅較１－６月收窄０﹒１個百分點。７月，規模以上工業企業利潤同比下

降１﹒５％，降幅較６月的４﹒３％收窄２﹒８個百分點，連續第二個月收窄。分析人士認為，

「反內捲」效果要反映到企業盈利能力改善上還需要一定時間，在外部不確定性及內需不足背景

下需保持政策的連續性。



２﹒ 財政部今日在香港招標增發的２年、３年、５年和１５年期人民幣國債，最低接納價分別

為１００﹒３５元、１００﹒６３元、１００﹒８０元和１００﹒１２元，平均接納價均高於二

級市場買賣均價，其中１５年期偏高幅度更為明顯。香港金管局公告顯示，上述四個期限國債投

標量分別為１０４﹒３９億元、１２５﹒３８億元、１３３﹒１７億元和５５﹒８５億元；按發

行規模規分別為３０億元、４０億元、４０億元和１５億元計算，對應認購倍數分別為３﹒４８

倍、３﹒１３倍、３﹒３３倍和３﹒７２倍。



３﹒ 美國總統特朗普表示，作為貿易談判的一部分，華府將允許６０萬名中國學生赴美留學，

人數將翻倍。外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會回應，教育交流合作有助於增進各國人民之間

的交往和了解。我們希望美方將特朗普總統歡迎中國留學生赴美學習的表態落到實處，停止無端

滋擾盤查遣返中國留學生，切實保障他們的正當合法權益。



４﹒ 商務部副部長盛秋平表示，９月１０日至１４日，２０２５年服貿會將在北京舉辦，將首

發亮相一批新興技術和服務解決方案。目前，服貿會各項籌備工作已基本就緒。商務部服貿司司

長孔德軍表示，在廣東、上海、福建、浙江等自貿區，外國人可以報考註冊城鄉規劃師、房地產

估價師、監理工程師、勘察設計註冊工程師等資格考試；境外人士可以在自貿試驗區開立證券賬

戶或期貨賬戶，從事證券投資咨詢業務或期貨交易咨詢業務等。



５﹒ 據《證券時報》報道，國家以舊換新第三批資金已下達，８月２６日起，淘寶天貓率先啟

動可領。報道指，今年「國補」範圍再擴容，當下正值開學季，智能燈、學習桌椅、學習機等首

次納入以舊換新補貼範圍，最高補貼２０％；同時，單價６０００元以內的手機、平板、智能手

錶、手環等３Ｃ數碼產品，可享１５％補貼，最高減５００元。



６﹒ 寒武紀（滬：６８８２５６）今日午後股價一度超越貴州茅台（滬：６００５１９），最

高見１４６４﹒９８元，不過未能坐穩榜首，最終收升３﹒２４％，報１３７２﹒１元，市值

５７４０億；貴州茅台收跌２﹒２７％，報１４４８元。自７月１１日啟動本輪行情以來，寒武

紀股價累計漲幅已超１６０％。如果將時間拉長，從２０２３年１月的５４﹒１５元谷底算起，

在不到三年的時間裏，寒武紀股價漲幅已超２０倍。



７﹒ 華為新款三折疊屏手機即將亮相。華為今日在社交平台宣布，將於９月４日（下周四）舉

辦華為Ｍａｔｅ ＸＴｓ非凡大師及全場景新品發布會。這將是全球第二款量產的旗艦級三折疊

屏手機。華為去年９月發布全球首款量產三折疊手機Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師，有１６ＧＢ＋

２５６ＧＢ、１６ＧＢ＋５１２ＧＢ、１６ＧＢ＋１ＴＢ三個存儲版本，售價１９９９９元人民

幣起。



８﹒ 據報道，泰國移民局近期撤銷了近一萬份學生簽證和臨時居留許可。這些人多以參加短期

非學位課程在泰居留，實際上從事非法務工活動。中國駐泰國大使館微信公眾號發文稱，提醒在

泰中國公民，嚴格遵守泰國法律法規，切勿開展與簽證類型或入境目的不符的活動。（ｊｑ）

