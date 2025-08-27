《鍾之日記》港股沽壓重，內險績後弱

《鍾之日記》８月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周二（２６日）收盤全面走揚，港股今早高開逾百點，內地公布７月工業企業利潤續跌

，中港股市現沽壓。恒指由升轉跌，一度最多挫３８４點，全日收報２５２０１，跌３２３點或

１﹒３％，主板成交近３７１４億元。



＊Ａ股放量跳水跌１﹒７６％，成交再上３萬億＊



Ａ場午後跳水，滬綜指早盤在半導體及ＡＩ概念帶領下繼續上行，惟午後急回，全日收挫

１﹒７６％，報３８００﹒３５點，險些失守三千八關，更創下近五個月單日最大跌幅；創業板

盤中一度漲近３％，最終收低０﹒６９％，深成指跌１﹒４３％。成交續高位，滬深兩市全天交

易額達３﹒１７萬億元人民幣，較上個交易日放量１８％，刷新歷史次高紀錄。分析人士認為，

指數到了高位會面臨階段性的獲利回吐壓力，市場的板塊分化也在加大。



摩根士丹利報告顯示，全球對沖基金加大對中國股市的押注，８月可望創下自２月以來最大

的月度買盤。報告指，自８月初以來，對沖基金的買盤一直嚴重偏向（在岸）Ａ股，估計截至８

月２２日，投資中國股票的多空基金本月平均上漲３％，年初至今漲幅達１３﹒５％。



值得留意的是，國家統計局公布，１－７月全國規模以上工業企業利潤同比下降１﹒７％；

７月單月同比下降１﹒５％，跌幅為三個月最小。分析人士認為，「反內捲」效果要反映到企業

盈利能力改善上還需要一定時間，在外部不確定性及內需不足背景下需保持政策的連續性。７月

諸多宏觀指標均指向內地經濟動能正在減弱，花旗稱，「如果８月經濟數據繼續疲軟，那麼９月

份政治局會議上有可能出台包括財政預算調整在內的更多舉措。」



＊平保中期少賺９％，股價收跌２％＊



港股業績期，中國平安（０２３１８）昨收市後公布，截至６月３０日止收入按年跌

１﹒４％至５４６４﹒６９億元（人民幣．下同），純利按年跌８﹒８％至６８０﹒４７億元，

每股盈利３﹒８７元；派中期息０﹒９５元，按年增長２﹒２％。



中期少賺約９％，平保今日跌２％，收報５６﹒３港元；其他保險股亦疲，新華保險

（０１３３６）挫４﹒８％，中國太保（０２６０１）軟３﹒５％，中國人壽（０２６２８）跌

３﹒２％。



不過，上半年中國平安壽險及健康險業務新業務價值達成２２３﹒３５億元，按年大增

３９﹒８％。代理人渠道新業務價值按年增長１７％，代理人人均新業務價值按年增長

２１﹒６％。銀保渠道新業務價值５９﹒７２億元，按年增長１６８﹒６％。



在今日業績發布會上，中國平安總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，管理層對今年上半年

的經營業績是滿意的，第一是集團整體業績是很穩健的，第二是集團的主營業務或者主業增長是

很強勁的，第三是集團持續推動創新。在投資回報方面，謝永林指出，集團上半年非年化的綜合

收益率達到３﹒１％，十年的平均收益率高於長期投資回報。對於未來投資方向，謝永林表示，

平安作為耐心資本、長期資本，也會適度加大權益的配置，主要圍繞兩個重點，一是代表新質生

產力的成長板塊，一是高分紅的價值股。



大摩發表研報指出，中國平安半年業績大致符合預期，主要財務指標穩健，經營利潤及新業

務價值略高於預期，主要受惠於資產管理業務盈利及多元化渠道增長。大摩維持中國平安「增持

」評級，目標價６９港元。



高盛亦指中國平安業績大致符合預期，淨利潤按年下跌９％，主要反映投資回報下降及一次

性項目影響。該行維持「買入」評級，目標價５８港元。



另外，花旗指中國平安第二季業績明顯強化，中期新業務價值按可比較基準按年升４０％，

第二季新業務價值按年增長加快１２個百分點至４７％（對比首季按年升３５％），代理數目按

季升１％。中期財險承保利潤按年升１﹒３倍至８０億元，綜合成本比率顯著改善。該行予中國

平安目標價６８港元，評級「買入」。



＊國家力推「ＡＩ＋」，概念股升跌互見＊



國務院在ＡＩ領域作出重大部署，發布《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》明確路

線圖，提出到２０２７年，實現人工智能與６大重點領域－－科學技術、產業發展、消費提質、

民生福祉、治理能力以及全球合作廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超

７０％。十年後，即２０３５年，中國要全面步入智能經濟和智能社會發展新階段。



重磅文件出台標誌ＡＩ走向產業深度融合的新階段。政策發布後，Ａ股的ＡＩ相關板塊集體

上漲，半年報交出其歷史最佳「成績單」的寒武紀（滬：６８８２５６）股價一度超越貴州茅台

（滬：６００５１９）成為新「股王」，最高見１４６４﹒９８元人民幣，不過未能坐穩榜首

，最終收報１３７２﹒１元人民幣，貴州茅台收報１４４８元人民幣。從２０２３年１月的

５４﹒１５元谷底算起，在不到三年的時間裏，寒武紀股價漲幅已超２０倍。



ＡＩ港股即升跌互見，商湯（０００２０）漲９％、第四範式（０６６８２）升６％，優必

選（００９８８０）跌近１％，百度（０９８８８）跌１﹒８％。



