《Ａ股焦點》中免Ａ股半日跌超１％，上半年營收降一成利潤減兩成

《經濟通通訊社２７日專訊》中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）發布２０２５
年半年度報告，上半年營業收入２８１﹒５１億元（人民幣．下同），同比下降９﹒９６％；歸
屬於上市公司股東的淨利潤２５﹒９９億元，同比減少２０﹒８１％；扣除非經常性損益後的淨
利潤２５﹒９５億元，同比下滑１９﹒８４％。其中，主營業務收入２７５﹒３１億元，線下收
入１９７﹒０３ 億元，線上收入７８﹒２８億元。
公司業績受到海南離島免稅市場波動及行業競爭加劇的影響。海口海關數據顯示，離島免稅
購物金額為１６７﹒６億元，同比降幅收窄至９﹒２％，市場整體需求仍顯疲軟。免稅購物人數
２４８﹒２萬人次，同比下降２６﹒２％；人均免稅購物金額約人民幣６７５４﹒０元，同比上
升２３﹒０％。同期，海南港口和機場旅客吞吐量３５１９﹒５２萬人次，同比下降１﹒４％，
其中離港旅客同比下降１﹒６％。
中國中免Ａ股半日收跌１﹒４８％，報７０﹒３５元；Ｈ股低開低走，跌２％，報
６３﹒６５港元。（ｗｎ）
