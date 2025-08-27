  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2025 14:06

《Ａ股焦點》「股王」爭奪激烈，寒武紀股價一度超越貴州茅台

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日午後，寒武紀（滬：６８８２５６）股價一度超越貴州茅
台（滬：６００５１９）成為新「股王」，最高見１４６４﹒９８元（人民幣．下同），現漲幅
有所收窄，升８﹒３％，報１４３８﹒９９元，茅台即報１４５８﹒２２元。寒武紀本月漲幅超
１００％，２０２３年至今累計漲幅超２５００％。
　
　　寒武紀昨日（２６日）發布２０２５年半年度報告，交出其歷史最佳「成績單」。今年上半
年營業收入２８﹒８１億元，同比增長４３４７﹒８２％；歸屬於母公司所有者的淨利潤
１０﹒３８億元，上年同期淨虧損５﹒３億元，同比扭虧為盈，主要因公司持續拓展市場，積極
助力人工智能應用落地。
　
　　此外，昨日盤後，產業端也迎來重磅利好政策。國務院發布《關於深入實施「人工智能＋」
行動的意見》，目標到２０２７年，率先實現人工智能與６大重點領域廣泛深度融合，新一代智
能終端、智能體等應用普及率超７０％。
　
＊高盛：牛市情景下寒武紀目標價可達３９３４元＊
　
　　隨著寒武紀股價登頂，「超越茅台」再度成為投資者們熱議的話題。據《２１世紀經濟報道
》，回溯Ａ股歷史，多隻個股曾短暫站上茅台股價之上，卻難抵後續市場考驗，如中國船舶、全
通教育、海普瑞、安碩信息、暴風科技、石頭科技等，均在股價登頂後遭遇大幅下跌。
　
　　而寒武紀後續能否坐穩榜首、持續上漲，還要關注其長期業績表現和產業發展機會。
此前的８月２４日，高盛（亞洲）發布報告，針對寒武紀更新投資評級與目標價，將其１２個月
目標價從１２２３元人民幣上調５０％至１８３５元人民幣，牛市情景下目標價可達３９３４元
。高盛在報告中表示，此次目標價上調主要基於中國雲服務資本支出增長、芯片平台多元化及研
發投入擴大三大驅動因素而確定。
　
　　報道指，值得注意的是，如果達到３９３４元的牛市目標價，寒武紀將刷新Ａ股歷史以來個
股價格的最高紀錄。目前，Ａ股個股價格的最高紀錄由飛樂股份（現為中安科）創造。１９９２
年５月２５日，飛樂股份盤中漲至３５５０元，但這一高價與當時流通盤稀缺等原因有關，至今
尚未被刷新。（ｊｑ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6...

26/08/2025 19:18

貨幣攻略

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處