《Ａ股焦點》「股王」爭奪激烈，寒武紀股價一度超越貴州茅台

《經濟通通訊社２７日專訊》今日午後，寒武紀（滬：６８８２５６）股價一度超越貴州茅

台（滬：６００５１９）成為新「股王」，最高見１４６４﹒９８元（人民幣．下同），現漲幅

有所收窄，升８﹒３％，報１４３８﹒９９元，茅台即報１４５８﹒２２元。寒武紀本月漲幅超

１００％，２０２３年至今累計漲幅超２５００％。



寒武紀昨日（２６日）發布２０２５年半年度報告，交出其歷史最佳「成績單」。今年上半

年營業收入２８﹒８１億元，同比增長４３４７﹒８２％；歸屬於母公司所有者的淨利潤

１０﹒３８億元，上年同期淨虧損５﹒３億元，同比扭虧為盈，主要因公司持續拓展市場，積極

助力人工智能應用落地。



此外，昨日盤後，產業端也迎來重磅利好政策。國務院發布《關於深入實施「人工智能＋」

行動的意見》，目標到２０２７年，率先實現人工智能與６大重點領域廣泛深度融合，新一代智

能終端、智能體等應用普及率超７０％。



＊高盛：牛市情景下寒武紀目標價可達３９３４元＊



隨著寒武紀股價登頂，「超越茅台」再度成為投資者們熱議的話題。據《２１世紀經濟報道

》，回溯Ａ股歷史，多隻個股曾短暫站上茅台股價之上，卻難抵後續市場考驗，如中國船舶、全

通教育、海普瑞、安碩信息、暴風科技、石頭科技等，均在股價登頂後遭遇大幅下跌。



而寒武紀後續能否坐穩榜首、持續上漲，還要關注其長期業績表現和產業發展機會。

此前的８月２４日，高盛（亞洲）發布報告，針對寒武紀更新投資評級與目標價，將其１２個月

目標價從１２２３元人民幣上調５０％至１８３５元人民幣，牛市情景下目標價可達３９３４元

。高盛在報告中表示，此次目標價上調主要基於中國雲服務資本支出增長、芯片平台多元化及研

發投入擴大三大驅動因素而確定。



報道指，值得注意的是，如果達到３９３４元的牛市目標價，寒武紀將刷新Ａ股歷史以來個

股價格的最高紀錄。目前，Ａ股個股價格的最高紀錄由飛樂股份（現為中安科）創造。１９９２

年５月２５日，飛樂股份盤中漲至３５５０元，但這一高價與當時流通盤稀缺等原因有關，至今

尚未被刷新。（ｊｑ）

