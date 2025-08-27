《中國要聞》中證監吳清、金監總局李雲澤晤沙特政商代表團

《經濟通通訊社２７日專訊》由法利赫率領的沙特政府官員及商界代表團於８月２４日至
２９日期間訪問中國。８月２６日，中國證監會主席吳清在京會見了沙特投資大臣哈立德．法利
赫。雙方就加強中沙資本市場監管合作、促進雙向跨境投資等議題進行了交流。
國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤同日會見法利赫一行，雙方就中沙雙邊經貿及
金融合作等議題進行了友好交流。（ｗｎ）
27/08/2025 16:35
