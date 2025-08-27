【關稅戰】美國將允６０萬中國學生赴美，特朗普：大學日子不好過

《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易談判持續進行之際，美國總統特朗普周二（２６日）
表示，如果沒有中國學生，美國大學的日子不好過。據《路透》報道，特朗普稍早時稱，作為貿
易談判的一部分，華府將允許６０萬名中國學生赴美留學，人數將翻倍。
特朗普早前在白宮表示，將歡迎比以往更多的中國學生進入美國，以在高等教育機構註冊就
讀。不過，具體實施時間尚不明確。此舉遭到了其支持者的強烈反彈。
６０萬名中國學生配額將創下在美中國留學生的紀錄。目前，約有２７萬名中國學生在美國
大學就讀。此前，中國學生在美人數於２０１９年曾達到約３７萬人的高峰。
特朗普發表這番言論前，中國駐美國大使館在微信公眾號發文稱，近期數名中國留學生自休
斯敦喬治．布殊洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，甚至有人被限制人
身自由長達８０多個小時，最終被無理遣返回國，嚴重損害中國留學生的合法權益。中國駐美國
大使館指，已就此向美國提出嚴正交涉，敦促美國糾正錯誤，停止針對中國留學生的選擇性、歧
視性執法。（ｒｙ）
