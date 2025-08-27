  • 會員
27/08/2025 14:31

【數據解讀】分析：７月工業利潤同比續跌，反內捲傳導尚待時日

　　《經濟通通訊社２７日專訊》量價齊降壓制下企業盈利仍偏弱，中國今年前七個月工業企業
利潤同比延續下滑，其中國企利潤跌幅仍然較大。７月單月利潤同比連續第三個月下跌，但跌幅
創下三個月以來最小，高技術製造業的引領作用較明顯。分析人士認為，「反內捲」效果要反映
到企業盈利能力改善上還需要一定時間，在外部不確定性及內需不足背景下需保持政策的連續性

　
　　《路透》引述ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林稱，「利潤的行業分化情況與出口及工業生
產數據中的表現一致」，鐵路、船舶、飛機等優勢領域繼續保持強勁增長，而家具和服裝服飾等
受美國關稅影響最大的行業則表現不佳。
　
　　他並指出，導致企業利潤率收窄及盈利不佳的過度競爭是最近「反內捲」政策的主因，但這
一過程是緩慢且逐漸展開的，還需要一段時間才能反映出盈利能力改善上。
　
＊國企利潤連續五個月下跌＊
　
　　分企業類型看，１－７月國有控股企業實現利潤總額同比繼續下跌７﹒５％，已連續五個月
下跌，且跌幅為去年１１月以來第二大，僅次于上個月的７﹒６％；股份制企業利潤同比下跌
２﹒８％；外商及港澳台投資企業增速回落至１﹒８％，而私營企業利潤增幅略升至１﹒８％。
　
　　《路透》指出，７月諸多宏觀指標均指向中國經濟動能正在減弱，工業同比增速回落，消費
增速創年內低點，投資累計增速為近五年最低水平，失業率上升，房價持續下跌，新增信貸２０
年來首現負增長等。
　
　　「如果８月經濟數據繼續疲軟，那麼９月份政治局會議上有可能出台包括財政預算調整在內
的更多舉措，」花旗報告稱。（ｒｙ）

26/08/2025 19:18

