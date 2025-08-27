《中國房產》上海樓市新政落地首日：有剛需購房者連夜簽單

《經濟通通訊社２７日專訊》８月２５日，上海今年首次發布房地產市場優化調整政策，包

括限購、信貸和稅收方面的６項措施。符合條件的家庭，外環外購房不限套數、成年單身按照居

民家庭執行住房限購政策；提高綠色建築公積金貸款額度、公積金落實「又提又貸」政策；房貸

利率層面則不再區分首套和二套房；個人住房房產稅徵收層面也迎來微調。據內媒報道，昨日

（２６日）是樓市「滬六條」施行首日，滬上房產經紀人便迎來了「深夜成交」。



＊剛需買家深夜簽單＊



《澎湃新聞》引述上海太平洋房屋春申板塊總監李雲稱，「政策周一中午剛出，我們第一時

間同步給客戶，當晚就約到兩組之前猶豫的剛需客戶簽約，一直忙到凌晨１點半。」據太平洋房

屋數據，８月２５日、８月２６日（周一、周二）其二手房成交環比上周增長約１４﹒８％，新

增客環比增長約４０﹒１％。



《上海證券報》引述上海金茂棠前營銷總監王麗萍介紹，「（上海樓市）新政發布後，我們

的銷售團隊人均接待了十組客戶的電話和微信諮詢。很多客戶預約了晚上下班後七、八點，甚至

九、十點鍾趕過來看房。」



王麗萍表示，位於上海外環外的金茂棠前是一個有著超千套房源的大盤，前期開盤去化情況

較好，中期和後期預判面臨客戶量減少，去化相對承壓。而此次新政猶如「及時雨」，預計會帶

來２０％以上的增量客戶，政策紅利或將覆蓋到該項目９月、１０月和１２月的開盤。



上海保利天奕營銷負責人陳經理表示，上海樓市新政公布後僅半天時間，其所在項目就增加

了５組認籌客戶，有３組為新政後直接線上確認轉賬。在其已接觸的客戶中，此前約有１５組客

戶因限購等問題難以「上車」，上海樓市新政出台後，該類客戶的問題得以解決。其中，有一組

客戶在現場當場決定參與該項目三批次認籌。



＊二手房客戶諮詢量上漲＊



上海鏈家監測顯示，新政落地首日（８月２５日）其二手房客戶諮詢量較前一日上漲約

１４﹒５％；安居客平台數據顯示，新政發布當日看房用戶諮詢量增長２０％，且近一個月新房

找房佔比前１０的板塊中，顓橋、嘉定新城、康橋、上大、臨港新城等外環外板塊均上榜。



上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，上海樓市新政發布後，新房和二手房市場都將迎

來利好，且正好迎來了樓市傳統「金九銀十」的熱銷階段。企業可以積極把握市場機會，優化推

盤和定價策略，提振銷售業績。中介可以全力促進成交。對於購房者而言，購房窗口期已開啟，

應把握有利且有力的政策，促進住房消費力釋放。（ｊｑ）

