27/08/2025 11:01

《Ａ股焦點》超級牛散章建平持寒武紀６０８萬股，浮盈或超５０億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》寒武紀（滬：６８８２５６）昨日發布２０２５年半年報，公
司實現上市以來首次半年度盈利。公開股東信息顯示，自然人投資者章建平於２０２４年四季度
新進前十大股東，持股５３３﹒８８萬股；２０２５年一季度再度加倉７４﹒７５萬股，合計持
倉６０８﹒６３萬股。
　
　　根據公開資料整理，若按２０２４年四季度及２０２５年一季度寒武紀成交均價測算，章建
平建倉總成本約３０﹒４６億元（人民幣．下同）。以８月２６日收盤價計算，其持股市值已達
８０﹒８９億元，對應浮盈約５０﹒４３億元，期間未披露減持記錄。
　
　　據《騰訊新聞》報道，這次豪賭寒武紀是章建平在單隻個股上投入金額最多的一次。公開資
料顯示，章建平１９６６年生，在資本市場又被稱為「章盟主」，為江浙地區元老級頂級游資，
擅長在熱點股票主升浪上重倉出擊，風格剽悍。
　
　　數據顯示，除了持倉寒武紀外，在今年Ａ股公司披露的一季報中，章建平還同時持倉－－奧
飛數據、海南華鐵、中堅科技、杭鋼股份，五隻個股合計持股市值高達５７﹒５３億元，持倉個
股均涉及人工智能概念。
　
＊岳父出借帳戶與章建平，雙雙遭中證監頂格罰５０萬＊
　
　　值得注意的是，中證監在２０２４年８月１６日集中披露了上半年的系列罰單，對章建平頂
格處罰赫然在列。處罰顯示，２０２０年３月１日至２０２３年１０月２７日，方德基將自己的
證券帳戶出借給章建平使用，章建平借用上述證券帳戶從事證券交易。而方德基是章建平的岳父
。中證監決定對章建平和方德基，責令改正，給予警告，並雙雙處以５０萬元罰款。從處罰結果
來看，５０萬元為出借帳戶行為的頂格罰款，對出借人也頂格處罰實屬罕見。（ｊｑ）

