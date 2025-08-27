  • 會員
27/08/2025 17:55

《神州金融》人行上海總部啟動明示企業貸款綜合融資成本試點工作

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《上海證券報》今日報道，人民銀行上海總部已正式啟動明
示企業貸款綜合融資成本試點工作。經過前期充分調研論證，本次試點選取科技企業聚集的上海
漕河涇開發區作為切入口，組織在開發區設有分支機構的１７家銀行參與，通過制定實施方案、
召開動員培訓會議、實地調研走訪等方式穩步推進。
　
　　據了解，企業貸款綜合融資成本一般包含利息成本和非利息成本兩部分。以往，企業貸款合
同或協議文本中的貸款利率已明示，但非利息成本沒有明示。為保障金融消費者知情權，增進銀
企互信，推動降低企業綜合融資成本，明示利息成本和各項非利息成本顯得尤為必要。
　
　　例如，某信息科技（上海）有限公司是位於漕河涇產業園區內的一家專精特新小巨人企業，
近期因日常經營周轉，需要一筆８５０萬元人民幣左右的貸款。中行漕河涇支行主動向該客戶介
紹了明示企業綜合融資成本試點工作，引導其共同填寫「貸款明白紙」。在填寫過程中，企業清
楚知曉了此筆貸款的綜合融資成本是由銀行貸款利率２﹒６％、支付給政府融資擔保公司的擔保
費率４﹒２５　構成。
　
　　報道指，試點工作啟動以來，參與銀行在辦理貸款的過程中與企業共同填寫「貸款明白紙」
，分別確認各自收取或支付的費用，清晰、真實、全面地以年化率形式向企業明示貸款綜合融資
成本，幫助企業算清融資總賬，取得實效。（ｊｑ）

