《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０３％，中國提出深入實施ＡＩ＋行動

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院印發《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》，提

出健全國有資本投資人工智能領域考核評價和風險監管等制度，加大人工智能領域金融和財政支

持力度，十年後，全面步入智能經濟和智能社會發展新階段。滬深股市今早輕微高開，滬綜指高

開０﹒０３％，報３８６９﹒６１點，深成指高開０﹒０８％，創業板指高開０﹒２％，ＡＩ應

用、半導體板塊開盤造好。



《意見》指出，到２０２７年，率先實現人工智能與６大重點領域廣泛深度融合，新一代智

能終端、智能體等應用普及率超７０％；培育產品消費新業態，大力發展智能網聯汽車、人工智

慧手機和電腦、智能機器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端。國家發改委稱將強化牽頭

作用，推動各地區各部門緊密結合實際，因地制宜細化落實舉措，避免一哄而上、一哄而散、浮

於表面等問題。



另外，國務院總理李強主持第十五次專題學習時說，隨著外部環境變化和中國產業結構調整

，必須把加快服務貿易創新發展，擺在更重要位置。要積極推進新興領域服務出口，依托人工智

能、生物醫藥、數字經濟等方面創新優勢，擴大科研、諮詢、電商等服務出口，加快培育發展數

字服務貿易、「人工智能＋服務貿易」等新業態新模式。



人民銀行公布，今日進行３７９９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

６１６０億元逆回購到期，即今日淨回籠２３６１億元。（ｒｙ）

