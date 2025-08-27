  • 會員
AH股新聞

27/08/2025 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３３％，半導體芯片股衝高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場今日再展升勢，創業板領漲，上午升２﹒４１％，滬
綜指收升０﹒３３％，報３８８１﹒０７點，深成指亦漲１﹒３４％。滬深兩市半日成交額
１７２８２億元（人民幣．下同），較上個交易日增量４８３億元或３％。
　
＊寒武紀與茅台股價僅相差５１元＊
　
　　中國高規格「人工智能＋」文件發布。目標到２０２７年，率先實現人工智能與六大重點領
域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超７０％；到２０３０年，智能經濟成
為中國經濟發展的重要增長極。芯片半導體及ＡＩ手機、ＡＩ眼鏡的端側概念衝高，翱捷科技
（滬：６８８２２０）及長川科技（深：３００６０４）升２０％漲停，寒武紀
（滬：６８８２５６）升超６％，股價達１４０８﹒９元，繼續追趕Ａ股龍頭貴州茅台
（滬：６００５１９），茅台半日跌１﹒４％，報１４６０﹒３元，兩者股價僅相差５１元。
ＡＩ硬件股ＣＰＯ概念上午收升３﹒４％，ＡＩ手機、ＡＩ眼鏡產業鏈均升逾２％
　
　　另外，稀土永磁概念股表現活躍，北礦科技（滬：６００９８０）漲停。房地產板塊調整，
深深房Ａ（深：００００２９）跌停。個股跌多漲少，滬深兩市近２９００隻個股下跌。
（ｒｙ）

