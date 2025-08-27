  • 會員
27/08/2025 15:05

《Ａ股行情》滬指急跌１﹒８％近５個月最大跌幅，成交再破３萬億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今日先升後跳水，滬綜指早盤在半導體及ＡＩ概念帶
領下繼續上行，惟午後急回，全日收挫１﹒７６％，報３８００﹒３５點，險些失守三千八關，
更創下近五個月單日最大跌幅；創業板盤中一度漲近３％，最終收低０﹒６９％，深成指跌
１﹒４３％。成交續高位，滬深兩市全天交易額達３﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交
易日放量４８６５億元或１８％，刷新歷史次高紀錄。分析人士認為，指數到了高位會面臨階段
性的獲利回吐壓力，市場的板塊分化也在加大。
　
　　摩根士丹利報告顯示，全球對沖基金加大對中國股市的押注，８月可望創下自２月以來最大
的月度買盤。報告指，自８月初以來，對沖基金的買盤一直嚴重偏向（在岸）Ａ股，估計截至８
月２２日，投資中國股票的多空基金本月平均上漲３％，年初至今漲幅達１３﹒５％。
　
　　值得留意的是，國家統計局公布，１－７月全國規模以上工業企業利潤同比下降１﹒７％；
７月單月同比下降１﹒５％，跌幅為三個月最小。分析人士認為，「反內捲」效果要反映到企業
盈利能力改善上還需要一定時間，在外部不確定性及內需不足背景下需保持政策的連續性。７月
諸多宏觀指標均指向內地經濟動能正在減弱，花旗稱，「如果８月經濟數據繼續疲軟，那麼９月
份政治局會議上有可能出台包括財政預算調整在內的更多舉措。」
　
　　國務院發布高規格「人工智能＋行動」文件，政策刺激下，半導體、ＡＩ硬件股在跌市仍保
住升幅，其中，芯片設計商寒武紀（滬：６８８２５６）盤中勁揚１０％，續創歷史新高，股價
並一度追上貴州茅台（滬：６００５１９），寒武紀最終全日收升３﹒２％，報１３７２﹒１元
，與股王茅台１４４８元相差７５﹒９元。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４３８６﹒１３　　－１﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８００﹒３５　　－１﹒７６　　　１３２６８﹒５０　　
　　深證成指　　１２２９５﹒０７　－１﹒４３　　　１８３８７﹒２０　　
　　創業板指　　２７２３﹒２０　　－０﹒６９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１２７２﹒５６　　＋０﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒８９　　＋１﹒３２　　　　　４﹒８９　　　　
　　深證Ｂ指　　１３１５﹒４５　　－０﹒６１　　　　　１﹒５８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

