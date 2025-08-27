《Ａ股行情》滬指急跌１﹒８％近５個月最大跌幅，成交再破３萬億

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今日先升後跳水，滬綜指早盤在半導體及ＡＩ概念帶

領下繼續上行，惟午後急回，全日收挫１﹒７６％，報３８００﹒３５點，險些失守三千八關，

更創下近五個月單日最大跌幅；創業板盤中一度漲近３％，最終收低０﹒６９％，深成指跌

１﹒４３％。成交續高位，滬深兩市全天交易額達３﹒１７萬億元（人民幣．下同），較上個交

易日放量４８６５億元或１８％，刷新歷史次高紀錄。分析人士認為，指數到了高位會面臨階段

性的獲利回吐壓力，市場的板塊分化也在加大。



摩根士丹利報告顯示，全球對沖基金加大對中國股市的押注，８月可望創下自２月以來最大

的月度買盤。報告指，自８月初以來，對沖基金的買盤一直嚴重偏向（在岸）Ａ股，估計截至８

月２２日，投資中國股票的多空基金本月平均上漲３％，年初至今漲幅達１３﹒５％。



值得留意的是，國家統計局公布，１－７月全國規模以上工業企業利潤同比下降１﹒７％；

７月單月同比下降１﹒５％，跌幅為三個月最小。分析人士認為，「反內捲」效果要反映到企業

盈利能力改善上還需要一定時間，在外部不確定性及內需不足背景下需保持政策的連續性。７月

諸多宏觀指標均指向內地經濟動能正在減弱，花旗稱，「如果８月經濟數據繼續疲軟，那麼９月

份政治局會議上有可能出台包括財政預算調整在內的更多舉措。」



國務院發布高規格「人工智能＋行動」文件，政策刺激下，半導體、ＡＩ硬件股在跌市仍保

住升幅，其中，芯片設計商寒武紀（滬：６８８２５６）盤中勁揚１０％，續創歷史新高，股價

並一度追上貴州茅台（滬：６００５１９），寒武紀最終全日收升３﹒２％，報１３７２﹒１元

，與股王茅台１４４８元相差７５﹒９元。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４３８６﹒１３ －１﹒４９

上證指數 ３８００﹒３５ －１﹒７６ １３２６８﹒５０

深證成指 １２２９５﹒０７ －１﹒４３ １８３８７﹒２０

創業板指 ２７２３﹒２０ －０﹒６９

科創５０ １２７２﹒５６ ＋０﹒１３

Ｂ股指數 ２６０﹒８９ ＋１﹒３２ ４﹒８９

深證Ｂ指 １３１５﹒４５ －０﹒６１ １﹒５８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

