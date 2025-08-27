《Ａ股焦點》寒武紀漲７％股價逼茅台，上半年營收激增４３﹒５倍

《經濟通通訊社２７日專訊》人工智能（ＡＩ）芯片設計商寒武紀（滬：６８８２５６）公

布，上半年實現扭虧為盈，營收同比激增４３﹒５倍，主要因公司持續拓展市場，積極助力人工

智能應用落地。寒武紀現價大升７﹒５８％，報１４２９﹒６８元（人民幣．下同）。



８月２６日，寒武紀發布的半年報顯示，今年上半年營業收入２８﹒８１億元，同比增長

４３４７﹒８２％；歸屬於母公司所有者的淨利潤１０﹒３８億元，上年同期淨虧損５﹒３億元

，同比扭虧為盈。



寒武紀股價近期持續飆升，屢次刷新歷史高點，去年９月以來公司股價漲幅超５６２％。在

科創板中，寒武紀最新市值５７３５億元，已超過芯片代工龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）

穩坐第一。在整個Ａ股市場，其股價僅次於貴州茅台（滬：６００５１９），是當前唯二的「千

元股」。



公開資料顯示，寒武紀是智能芯片領域全球知名的新興公司。主營業務是應用於各類雲服務

器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售，以及為客戶提供芯片產

品。目前，公司的主要產品線包括雲端產品線、邊緣產品線、ＩＰ授權及軟件。（ｒｙ）

