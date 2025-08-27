《Ａ股焦點》券商股造好，行業暫無整體調整融資保證金比例

《經濟通通訊社２７日專訊》國金證券（滬：６００１０９）公告，今日起對融資保證金比

例做出調整，新開立的除北交所以外的標的證券的融資合約適用的融資保證金比例調整為

１００％。該調整引發市場揣測，接下來會否是全行業降槓桿、為牛市降溫？



內媒調查核實，此次調整為國金證券基於自身經營考量的個體行為，目前監管層尚未有全行

業保證金調整通知，其他券商融資保證金比例仍維持８０％的常規水平。短期內大概率不會出現

大規模跟隨上調的現象。



值得注意的是，當前Ａ股兩融市場活躍度較高，自８月１１日起融資餘額已連續１２個交易

日突破２萬億人民幣，但從整體數據來看，場內槓桿水平保持穩健、風險可控。



證券板塊造好，第一創業（深：００２７９７）升近７％，首創證券（滬：６０１１３６）

漲３﹒３％，天風證券（滬：６０１１６２）升３﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）升

１﹒６％，太平洋（滬：６０１０９９）、東方財富（深：３０００５９）、中銀證券

（滬：６０１６９６）等跟漲。調整融資保證金的國金證券則跌０﹒７％。（ｒｙ）

