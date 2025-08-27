  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2025 10:36

《Ａ股焦點》券商股造好，行業暫無整體調整融資保證金比例

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國金證券（滬：６００１０９）公告，今日起對融資保證金比
例做出調整，新開立的除北交所以外的標的證券的融資合約適用的融資保證金比例調整為
１００％。該調整引發市場揣測，接下來會否是全行業降槓桿、為牛市降溫？
　
　　內媒調查核實，此次調整為國金證券基於自身經營考量的個體行為，目前監管層尚未有全行
業保證金調整通知，其他券商融資保證金比例仍維持８０％的常規水平。短期內大概率不會出現
大規模跟隨上調的現象。
　
　　值得注意的是，當前Ａ股兩融市場活躍度較高，自８月１１日起融資餘額已連續１２個交易
日突破２萬億人民幣，但從整體數據來看，場內槓桿水平保持穩健、風險可控。
　
　　證券板塊造好，第一創業（深：００２７９７）升近７％，首創證券（滬：６０１１３６）
漲３﹒３％，天風證券（滬：６０１１６２）升３﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）升
１﹒６％，太平洋（滬：６０１０９９）、東方財富（深：３０００５９）、中銀證券
（滬：６０１６９６）等跟漲。調整融資保證金的國金證券則跌０﹒７％。（ｒｙ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6...

26/08/2025 19:18

貨幣攻略

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處