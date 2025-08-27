《Ａ股焦點》平保Ａ股跌１﹒６％，管理層稱適度加大權益資產配置

《經濟通通訊社２７日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）Ａ股午後跌

１﹒６％，股價報５９﹒５４元（人民幣．下同）；公司昨收市後公布中期業績，收入按年跌

１﹒４％至５４６４﹒６９億元，純利按年跌８﹒８％至６８０﹒４７億元，每股盈利３﹒８７

元。派中期息０﹒９５元，按年增長２﹒２％。



在今日中國平安業績發布會上，中國平安總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，管理層對今

年上半年的經營業績是滿意的，第一是集團整體業績是很穩健的，第二是集團的主營業務或者主

業增長是很強勁的，第三是集團持續推動創新。在投資回報方面，謝永林指出，集團上半年非年

化的綜合收益率達到３﹒１％，十年的平均收益率高於長期投資回報。對於未來投資方向，平安

會適度加大權益的配置，主要圍繞兩個重點，一是代表新質生產力的成長板塊，一是高分紅的價

值股。



中國平安副總經理兼首席財務官付欣表示，市場正在逐步認可平安的價值，但認為「光芒還

可以更耀眼」，並指壽險行業正處於黃金發展期，行業需求和增長潛力正在逐步釋放。而集團的

綜合金融和醫療養老優勢逐漸顯現，目前集團的估值倍數仍處於較低水平，相信未來會有更多投

資者認可集團的價值。



Ａ場保險股全線下調，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒５％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌１﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）及新華保險

（滬：６０１３３６）均挫２﹒２％。（ｒｙ）

