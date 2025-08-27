【人行操作】人行３７９９億逆回購利率持平，淨回籠２３６１億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行３７９９億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日有６１６０億元逆回購到期，即今日淨回籠２３６１億元。（ｊｑ）
【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票
27/08/2025 09:25
《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行３７９９億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日有６１６０億元逆回購到期，即今日淨回籠２３６１億元。（ｊｑ）
【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票
上一篇新聞︰27/08/2025 09:28 《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０３％，中國提出深入實施ＡＩ＋行動
下一篇新聞︰27/08/2025 09:22 《中國要聞》廣東下月大派二千萬元文旅消費券，境內外遊客均受惠
27/08/2025 09:28 《華為動向》華為下周四發布新款三摺手機ＭａｔｅＸＴｓ非凡大師
27/08/2025 09:28 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數高開０﹒３％，深證Ｂ高開０﹒１％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N