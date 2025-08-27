《中國要聞》廣東下月大派二千萬元文旅消費券，境內外遊客均受惠

《經濟通通訊社２７日專訊》廣東省文化和旅遊廳昨（２６日）在廣州舉行２０２５廣東文

旅推介大會系列活動新聞發布會，宣布將自９月１２日起啟動「金秋文旅消費季」惠民補貼活動

，安排２０００萬元（人民幣．下同）專項資金，面向廣東本地居民、全國來粵遊客及入境遊客

發放文旅消費券，設置兩大專場實現精準惠民。



其中，在旅博會專場，公眾可通過「雲閃付」ＡＰＰ、「廣東文旅」微信公眾號領取消費券

並線下核銷，或在旅博會現場刷卡消費，在參展商家購買指定文旅產品可享滿減優惠，最高滿

９９９元減２００元。



在線上專場，公眾通過攜程旅行（聯動去哪兒旅行、Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ）、美團（聯動貓眼

）、飛豬旅行（聯動Ｌａｚａｄａ Ｔｒａｖｅｌ、ＡＥ、大麥網、淘票票）等平台，購買廣東

省內遊、國內遊、入境遊度假線路，省內有關景區門票、文藝演出票、酒店住宿、入境旅遊、低

空旅遊、遊艇旅遊、賽事旅遊、鄉村旅遊、研學旅遊、銀髮旅遊、文物主題遊等產品和服務，以

及文創產品、旅遊商品、文旅裝備等，可享８折或滿減優惠，單筆消費最高可減２００元。

（ｓｌ）

