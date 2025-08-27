京東全球購七夕活動期間試水團播，邀知名男團和女團進駐直播間

《經濟通通訊社２７日專訊》京東全球購昨宣布，將於今年七夕活動期間首次開啟團播試水
。
京東方面介紹，此次團播活動將於８月２８日晚８點開啟，將邀請業內知名男團與女團進駐
直播間，扮演古裝織女、西裝牛郎，以同步ＰＫ的形式進行團播。
團播是指出現在螢幕前的主播不是一個人而是一群人，他們會合作跳舞唱歌、或者競爭
ＰＫ，旁邊還會有主持人帶動氣氛，催促觀眾為喜歡的成員應援。（ｓｌ）
27/08/2025 09:42
