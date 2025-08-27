《以舊換新》以舊換新第三批國補資金下達，淘寶天貓率先啟動可領

《經濟通通訊社２７日專訊》據《證券時報》報道，國家以舊換新第三批資金已下達，８月
２６日起，淘寶天貓率先啟動可領。
報道指，今年「國補」範圍再擴容，當下正值開學季，智能燈、學習桌椅、學習機等首次納
入以舊換新補貼範圍，最高補貼２０％；同時，單價６０００元人民幣以內的手機、平板、智能
手錶、手環等３Ｃ數碼產品，可享１５％補貼，最高減５００元人民幣。（ｓｌ）
27/08/2025 10:56
