27/08/2025 10:56

《以舊換新》以舊換新第三批國補資金下達，淘寶天貓率先啟動可領

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《證券時報》報道，國家以舊換新第三批資金已下達，８月
２６日起，淘寶天貓率先啟動可領。
　
　　報道指，今年「國補」範圍再擴容，當下正值開學季，智能燈、學習桌椅、學習機等首次納
入以舊換新補貼範圍，最高補貼２０％；同時，單價６０００元人民幣以內的手機、平板、智能
手錶、手環等３Ｃ數碼產品，可享１５％補貼，最高減５００元人民幣。（ｓｌ）

上一篇新聞︰27/08/2025 11:00  《Ａ股焦點》果鏈三巨頭業績分化，歌爾、藍思、立訊精密股價齊升

下一篇新聞︰27/08/2025 10:51  《駐京專電》商務部：規範數據跨境流動，加快發展國際數據服務

27/08/2025 11:04  《Ａ股異動》長飛光纖Ａ一度漲停，現報７８﹒１７元人幣

27/08/2025 11:01  《Ａ股焦點》超級牛散章建平持寒武紀６０８萬股，浮盈或超５０億

