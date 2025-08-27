  • 會員
27/08/2025 11:31

美團浣熊食堂啟動合夥人招募，每店前期投資約１５０萬

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《新浪科技》報道，近日美團「浣熊食堂」啟動合夥人招募
。報道引述消息人士指，「浣熊食堂」首批開放加盟的城市僅限北京、上海、廣州、深圳和杭州
，以單店合作為主，暫不開放區域代理。
　
　　報道指，美團對合夥人的硬性要求主要有兩點：一是資前期投資資金約每店１５０萬元人民
幣，合夥人需要提供１００萬元人民幣以上的現金或資產證明；二是合夥人需要已經獲得位於外
賣熱門商圈、建築面積５００－１０００平方米且剩餘租賃年限不少於８年的物業。
　
　　此外，美團還建議合夥人額外配置約１００萬元人民幣的動態運營資金。報道指，除前期裝
修投資外，合夥人還需要繳納品牌保證金以及合作服務費、品牌管理費等多項合作啟動和支持費
用。不過，在加盟開放初期，美團對部分費用推出全免或限免的優惠政策。
　
　　美團集中式外賣廚房品牌「浣熊食堂」經過半年多的試運營後於今年７月正式推出。截至７
月初，「浣熊食堂」已在北京、杭州等地運營１０家門店，超１００個餐飲商家入駐。未來３年
，美團將在全國各地投資建設１２００家「浣熊食堂」。（ｓｌ）

