華潤啤酒四川營銷中心停售部分產品：即時零售平台價格戰引致倒賣

《經濟通通訊社２７日專訊》華潤啤酒（００２９１）四川營銷中心日前發布《關於即時零

售平台勇闖、純生系列全面停貨的通知》，稱為應對因即時零售行業價格戰導致的市場亂象，堅

決維護公司產品的市場價值與品牌核心競爭力，營銷中心擬對即時零售平台勇闖、純生系列產品

全面停止銷售。



通知批評，京東、淘寶近期陸續加入即時零售賽道，引發美團閃購、京東秒送、淘寶閃購等

平台的價格大戰，且於８月進入白熱化階段。華潤啤酒產品（尤以「勇闖」系列為突出）多次出

現價格突破紅線標準的情況，部分平台消費者到手價突破人民幣３０元╱件，這一現象不僅擾亂

了正常的市場價格體系，更被不良商販倒賣銷售形成利益鏈條，對營銷中心線上業務的良性運營

造成了不利影響，更潛藏著衝擊線下市場大盤穩定性的風險。



對此，《藍鯨新聞》今日引述華潤啤酒方面回應稱，四川區域部分即時零售平台針對雪花啤

酒購買的消費者補貼，被不良商販利用倒賣形成利益鏈，既損害了百姓消費權益，也破壞了行業

健康發展生態。四川營銷中心已對即時零售的供貨進行調整，目的是保障多方合作共贏模式的持

續推進。目前，四川營銷中心正與各即時零售平台保持積極、暢通地溝通。（ｓｌ）

