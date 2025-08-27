《Ａ股焦點》昆侖萬維跌２％，ＡＩ投資加劇，上半年轉虧８億元

《經濟通通訊社２７日專訊》昆侖萬維（深：３００４１８）日前發布２０２５年上半年財

報顯示，期內公司營收３７﹒３３億元（人民幣．下同），同比增長４９﹒２３％；歸母淨利潤

同比下滑１１０﹒９０％，轉為虧損８﹒５９億元。據新浪財經《ＢＵＧ》欄目統計發現，這是

昆侖萬維２０１５年上市以來，近１０年間歸母淨利潤虧損額度最高的一次半年報，同時也是利

潤下滑幅度最大的一次。



報道指，昆侖萬維喊出「Ａｌｌ ｉｎ ＡＩ和ＡＩＧＣ」兩年之後，今年上半年，公司營

業成本、銷售費用以及管理費用等支出項大幅增長。其中，營業成本同比提升１０６﹒２１％至

約１１﹒２５億元，銷售費用同比提升９５﹒５７％至約１８﹒２８億元，兩者增幅均明顯高於

營收增速，成為拖累公司利潤的因素之一。



此外，由成本上升導致的毛利率下滑及「ＡＩ投資」加劇，也驅使昆侖萬維利潤下滑加劇。

今年上半年，昆侖萬維互聯網行業業務營收達３７﹒０１億元，較去年同期提升５２﹒０１％，

但營業成本升幅達１０８﹒９８％，毛利率下滑８﹒２７％。期內昆侖萬維旗下６家主要子公司

及對公司淨利潤影響達１０％以上的參股公司中，４家出現經營虧損，其中，Ｓｋｙｗｏｒｋ

ＡＩ Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ等兩家「ＡＩ」強相關企業虧損較為突出，分別虧損約４﹒５３億元和

２﹒８６億元，主要因為研發投入和市場推廣費用。



＊「天工ＡＩ」搜索產品大改版後，日下載量大跌＊



值得注意的是，昆侖萬維力推的「天工ＡＩ」搜索產品，三個月前因產品戰略調整進行過「

大改版」，弱化了公司一直主打的ＡＩ搜索標簽，反而轉向了Ｏｆｆｉｃｅ辦公領域。據七麥數

據監測顯示，最近幾個月，天工ＡＩ的日下載量已經跌至幾百人次，較巔峰時期單日下載近４萬

人次下滑明顯。相比豆包、ＤｅｅｐＳｅｅｋ、通義等更是大幅度落後。



報道認為，這折射出在快速變化的市場之下，「Ａｌｌ ｉｎ ＡＩ」的昆侖萬維正面臨著

戰略定力不夠的問題，而這也意味著其在更多的ＡＩ業務探索過程中，面臨著更多的盲目性與不

確定性。



昆侖萬維自上周五（２２日）晚間公布半年報後，其股價本周一（２５日）盤中一度隨大市

漲至年內新高４５﹒１９元，及後見回吐，全日收跌１﹒７６％，昨日（２６日）亦收跌

３﹒９％；目前跌１﹒９％，報４１﹒１１元。（ｓｌ）

