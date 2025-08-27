《Ａ股焦點》藍思Ａ漲５％，傳向新Ｍｅｔａ　ＡＩ眼鏡供核心部件

《經濟通通訊社２７日專訊》日前市場傳出Ｍｅｔａ將於９月發布下一代Ｒａｙ－Ｂａｎ
ＡＩ眼鏡，該產品將新增ＡＲ顯示功能。《藍鯨新聞》今日引述知情人士報道稱，藍思科技
（０６６１３）（深：３００４３３）將獨家供應該款ＡＩ眼鏡的三大核心部件，目前相關部件
已在製作中。
藍思科技ＡＨ股價齊漲，Ａ股現漲５﹒１％，報３１﹒８４元人民幣；Ｈ股飆１１﹒６％，
報２８﹒９６港元。
27/08/2025 14:56
