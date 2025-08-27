【聚焦數據】內地７月規上工業利潤降幅大幅收窄至１﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－７月，全國規模以上工業企業實現利潤

總額４０２０３﹒５億元（人民幣．下同），同比下降１﹒７％，降幅較１－６月收窄０﹒１個

百分點。７月，規模以上工業企業利潤同比下降１﹒５％，降幅較６月的４﹒３％收窄２﹒８個

百分點，連續第二個月收窄。



＊首７月國企利潤同比跌７﹒５％，私企增１﹒８％＊



１－７月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１２８２３﹒４億元，同比下

降７﹒５％；股份制企業實現利潤總額２９７４２﹒５億元，下降２﹒８％；外商及港澳台投資

企業實現利潤總額１０２１６﹒７億元，增長１﹒８％；私營企業實現利潤總額１１１８３﹒７

億元，增長１﹒８％。



１－７月，採礦業實現利潤總額４９３０﹒９億元，同比下降３１﹒６％；製造業實現利潤

總額３０２３５﹒８億元，增長４﹒８％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

５０３６﹒８億元，增長３﹒９％。



＊首７月汽車製造業利潤增０﹒９％＊



１－７月，主要行業中，農副食品加工業利潤同比增長１４﹒５％，電氣機械和器材製造業

增長１１﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長６﹒９％，計算機、通信和其他電子設備製造

業增長６﹒７％，通用設備製造業增長６﹒４％，電力、熱力生產和供應業增長６﹒３％，專用

設備製造業增長３﹒２％，汽車製造業增長０﹒９％，非金屬礦物製品業下降５﹒６％，紡織業

下降６﹒５％，化學原料和化學製品製造業下降８﹒０％，石油和天然氣開採業下降１２﹒６％

，煤炭開採和洗選業下降５５﹒２％，石油煤炭及其他燃料加工業同比減虧。



１－７月，規模以上工業企業實現營業收入７８﹒０７萬億元，同比增長２﹒３％；發生營

業成本６６﹒８０萬億元，增長２﹒５％；營業收入利潤率為５﹒１５％，同比下降０﹒２１個

百分點。



７月末，規模以上工業企業資產總計１８３﹒６７萬億元，同比增長４﹒９％；負債合計

１０６﹒２６萬億元，增長５﹒１％；所有者權益合計７７﹒４１萬億元，增長４﹒６％；資產

負債率為５７﹒９％，同比上升０﹒２個百分點。（ｓｌ）

