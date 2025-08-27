【數據解讀】統計局：工業生產增長穩定，帶動企業利潤持續恢復

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－７月，全國規模以上工業企業實現利潤

總額４０２０３﹒５億元（人民幣．下同），同比下降１﹒７％，降幅較１－６月收窄０﹒１個

百分點。７月，規模以上工業企業利潤同比下降１﹒５％，降幅較６月的４﹒３％收窄２﹒８個

百分點，連續第二個月收窄。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，７月，規模以上工業生產保持穩定增長，促進

物價水平合理回升系列政策逐步落地實施，帶動企業盈利水平持續恢復。



＊７月企業毛利由降轉增，製造業企業利潤增速加快＊



７月，規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒９％，１－７月增長２﹒３％，今年以來營

業收入持續增長，為企業盈利恢復創造有利條件。７月，規模以上工業企業利潤同比降幅收窄，

１－７月利潤降幅亦收窄，企業盈利水平繼續好轉。從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度

看，７月企業毛利潤由６月份下降１﹒３％轉為增長０﹒１％。



７月，製造業利潤同比增長６﹒８％，增速較６月份加快５﹒４個百分點，拉動全部規模以

上工業企業利潤增速較６月份加快３﹒６個百分點。從各板塊看，原材料製造業利潤由６月份下

降５﹒０％轉為增長３６﹒９％，其中鋼鐵、石油加工行業同比扭虧為盈，當月分別實現利潤總

額１８０﹒９億元、３４﹒６億元；消費品製造業下降４﹒７％，降幅較６月份收窄３﹒０個百

分點。



＊７月集成電路、半導體設備製造企業利潤倍增＊



７月，高技術製造業利潤由６月份下降０﹒９％轉為增長１８﹒９％，拉動全部規模以上工

業企業利潤增速較６月份加快２﹒９個百分點，引領作用明顯。其中，航空航天器及設備製造行

業利潤增長４０﹒９％；集成電路製造、半導體器件專用設備製造、半導體分立器件製造等行業

利潤分別增長１７６﹒１％、１０４﹒５％、２７﹒１％。



＊「兩新」政策帶動相關工業企業利潤大漲＊



「兩新」政策實施以來成效明顯，帶動相關行業利潤增長較快。７月，電子和電工機械專用

設備製造、通用零部件製造、食品飲料煙草及飼料生產專用設備製造等行業利潤快速增長，同比

分別增長８７﹒９％、１５﹒３％、１１﹒３％。計算機整機製造、智能無人飛行器製造、家用

清潔衛生電器具製造等行業利潤分別增長１２４﹒２％、１００﹒０％、２９﹒７％。



＊７月中型、小型工業企業利潤由降轉增＊



此外，中小型企業利潤改善明顯，私營企業高於全國平均水平。７月，規模以上工業中型、

小型企業利潤分別由６月份下降７﹒８％、９﹒７％轉為增長１﹒８％、０﹒５％，效益狀況改

善較為明顯。私營企業當月利潤增長２﹒６％，高於全部規模以上工業企業平均水平４﹒１個百

分點。



于衛寧表示，下階段，在外部環境不確定因素較多、國內市場需求仍顯不足、部分行業供求

矛盾突出的背景下，要保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，進一步擴大國內需求，強化

創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級，推動工業經濟持續健康發展。

