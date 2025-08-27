  • 會員
27/08/2025 13:45

【ＦＯＣＵＳ】地王、茅王、寧王，新時勢造「寒王」

　　【ＦＯＣＵＳ】「中國版英偉達」寒武紀（滬：６８８２５６）周三（２７日）再刷歷史新
高，過去一年計，漲幅高逾４５０％。聯想其２０２０年上市首日一度飆升逾３５０％，其後較
高位累挫逾八成之巨，今次造富傳奇２﹒０還能走多遠？論底層邏輯，離不開從「地王（恒大）
」、「茅王（茅台）」到「寧王（寧德時代）」乃至最新「寒王」的時也命也。
　
＊股價大起大落有先例＊
　
　　是王者歸來，還是妖股炒作？所謂一千個人眼中有一千個哈姆雷特。
　
　　頭頂「ＡＩ晶片中字第一股」光環，一鳴驚人始於２０２０年７月２０日登陸科創板首日，
最高漲幅逾３５０％高見２９５元（人民幣．下同）。然而，大客戶ＡＩ自主、原始股東引退、
虧損深不見底、現金捉襟見肘……種種負面因素，拖累其股價於２０２２年４月低見４６﹒５９
元，慘遭破發。
　
　　過去八年（２０１７－２０２４年）計，寒武紀累計虧損逾５４億元，惟周二（２６日）公
布的半年報終揚眉吐氣，首次實現上半年盈利（９﹒１３億元），營收更按年飆升４３４７％至
２８﹒８億元，主要得益於在運營商、金融、互聯網等重點行業，部署雲端人工智能晶片及基礎
系統軟件平台。
　
＊天量存貨ＶＳ替代需求＊
　
　　值得留意的是，截止６月底，寒武紀的存貨規模高達２６﹒９億元，從樂觀的角度看，或顯
示公司對未來市場需求的信心。
　
　　早在４月，中央政治局舉行集體學習時就指，「牢牢掌握人工智能發展和治理主動權」。繼
官媒近期持續就英偉達Ｈ２０「不環保、不先進、不安全」發聲後，國務院昨日發布《深入實施
「人工智慧＋」行動的意見》，提出２０２７、２０３０年，新一代智慧終端、智慧體等應用普
及率超７０％、９０％，其中是否暗含國產替代之意，可謂不言而喻。
　
　　更明確的信號來自剛剛發布ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１模型的ＤｅｅｐＳｅｅｋ，其採用
的ＵＥ８Ｍ０　ＦＰ８參數精度格式，有別於英偉達採用的ＦＰ８格式，明言此是「專門為即將
發布的國產晶片設計」。
　
＊地緣博弈，天降大任＊
　
　　鑒於寒武紀的下一代旗艦晶片思元６９０，被寄予對標英偉達Ｈ１００的厚望，大有可能是
ＤＳ所指「國產晶片」的主力之一。換言之，在自主、替代的政策主線下，尤其是美國眾議院中
國事務特別委員會主席Ｊｏｈｎ　Ｍｏｏｌｅｎａａｒ本周致信商務部長盧特尼克，敦促其對向
中國出口的ＡＩ晶片採取「滾動技術門檻（ＲＴＴ）」政策，以確保將中國ＡＩ算力限制在美國
的１０％以內，中國股市的主流敘事，亦必須從房地產、白酒、新能源過渡到晶片。
　
　　因此，盡管寒武紀股價瘋魔式上漲，背後是基金抱團重倉；排名第七大股東的「超級牛散」
章建平（持股１﹒４５％），被指單日賬面盈利已超公司半年利潤－－但當看清了地緣政治的現
實，無論此造富傳奇２﹒０是套利還是實力，都將讓股價繼續飛一陣。

