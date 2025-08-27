  • 會員
AH股新聞

27/08/2025 17:48

《Ａ股評論》花旗：居民存款搬家尚處於早期，中國股市未「入秋」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》８月以來中國股市顯著升溫，其中滬綜指上漲了６﹒３９％，
今年迄今累計上漲１３﹒４２％。不過滬綜指今日衝高後尾盤跳水，最終收跌１﹒８％，創近五
個月單日最大跌幅。投行花旗認為，近期中國股市的漲勢主要由流動性因素推動，居民存款的「
搬家」可能仍處於早期階段，而且監管層並不急於收緊流動性，只是會控制反彈的節奏，因此中
國股市暫不會「由夏入秋」。
　
　　花旗在周二發布的報告中稱，「中國股市經歷了一個『充滿希望的夏天』，但現在聞到秋天
的氣息了嗎？」報告隨之展開論述，認為接下來宏觀層面還有三大催化因素，包括房地產支持等
增量措施的進一步推出、流動性繼續利好以及「閱兵」、「十一」黃金周、ＡＰＥＣ峰會和中美
貿易談判等重大事件提振。
　
＊按到期定存計算，今年可重新配置資金規模約５﹒５萬億＊
　
　　報告又認為，隨著存款利率趨於下降，到期的定期存款的重新分配在短期內可能會變得更加
確定。報告並按存款三年期限計算，估算２０２５年可重新配置的資金規模約５﹒５萬億元人民
幣。
　
　　上述報告並指出，股市的大漲可能會推遲中國的降準舉措，若有必要，「國家隊」活動和中
國央行通過互換便利及股票回購增持再貸款提供的支持，也可能變得更加精準。
　
＊若８月經濟數據仍疲軟，９月政治局會議或出台更多舉措＊
　
　　而與股市升溫相對的是，中國經濟面正呈現出降溫跡象。花旗認為，如果中國８月份的經濟
數據繼續疲軟，那麼９月份的政治局會議上可能會出台包括財政預算調整在內的更多舉措。
　
　　花旗指出，提振需求和抑制生產是中國擺脫長期工業通縮的必要舉措。中國目前在需求側和
供給側（「反內捲」）均有作為，政策的再平衡似乎點燃了名義增長企穩╱復甦的希望。預計未
來幾周和幾個月內將有更多增量措施推出。報告指出，「中國的政策似乎正朝著正確的方向發展
，而方向或許比規模更重要」。（ｓｌ）

