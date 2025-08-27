【提振內房】上海：支持銀行提供城中村改造貸款，探索發行企業債

《經濟通通訊社２７日專訊》上海市政府辦公廳今日發布《關於加快推進本市城中村改造工

作的實施意見》。《實施意見》提出，將群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村優

先納入改造範圍，並提出支持銀行業金融機構提供城中村改造貸款；積極吸引社會資金參與城中

村改造，探索發行企業債等。



＊群眾需求迫切等城中村優先納入改造範圍＊



《實施意見》明確改造範圍和工作目標，指改造範圍主要是位於中心城區周邊、老城鎮地區

（撤制鎮）、城鄉結合部，以集體建設用地為主，現狀為村民宅基地和其他用地相互交織，被城

鎮建成區包圍或基本包圍的自然村，而群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村優先

納入改造範圍。



《實施意見》並提出拓寬融資渠道，包括加大市、區兩級財政資金投入力度，爭取中央補助

資金支持。用足用好地方政府專項債券。對符合專項債券條件的項目，積極申請地方政府專項債

券。按照保本微利的原則，在全面測算項目綜合收益和風險基礎上，結合項目建設運營周期、還

款來源和資金成本等實際情況，在符合相關規定的前提下，合理確定貸款利率、還款方式、貸款

期限等。



此外，《實施意見》提出做好權益保障，指啟動城中村改造應當徵求村民意願。有條件的鎮

集體經濟組織可以吸收相關村集體經濟組織共同參與改造。對被徵地人員按規定落實就業和社會

保障，對符合就業困難人員標準的，提供有關就業援助政策和服務。統籌推進城中村改造與產業

發展相結合，創造更多就業崗位，幫助解決村（居）民就業問題。（ｓｌ）

