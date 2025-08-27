《中國要聞》市監總局：平台企業要推更多有用舉措幫助個體工商戶

《經濟通通訊社２７日專訊》國家市場監管總局微信公眾號「市說新語」今日發文稱，市監

總局副局長白清元２２日（上周五）主持召開個體工商戶座談會，與個體工商戶、平台企業、金

融機構等代表深入交流，總結工作成效，聽取意見建議，研究推動下一步工作。會上，山東、河

南、湖南、廣西等地個體工商戶代表，美團、５８同城等企業代表，浙江、貴州等地市場監管部

門負責同志作交流發言。



會議指出，平台企業、金融機構積極履行社會責任，為個體工商戶在流量扶持上做「加法」

，在運營費用上做「減法」，在金融賦能上做「乘法」，在能力短板上做「除法」，取得良好成

效。要進一步創新思路，提供更多優質「解渴」管用的支持舉措，幫助個體工商戶提升數智化運

營水平，培育更多「種子」商戶。



廣大個體工商戶要加強學習，跟上時代，堅持誠信守法，保持創業激情，做精做優產品和服

務，贏得市場競爭主動。市場監管總局將加強組織協調，指導地方市場監管部門分類梳理個體工

商戶與平台企業對接需求，集成發揮各方力量，成規模、有力度引導推動平台企業助力個體工商

戶發展，通過聚力賦能，實現「個個精彩」。（ｓｌ）

