《中國要聞》中國據報擬競購越南最大鎢礦，美國等憂供應將受限

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》引述知情人士報道，越南馬山集團（Ｍａｓａｎ）

有興趣出售位於越南北部的Ｎｕｉ Ｐｈａｏ鎢礦綜合體，兩家中國公司已與兩家外國公司接觸

，要求該兩家外國公司作為代理人參與競購。



中美貿易緊張局勢加劇，促使世界上第一大產鎢國中國限制鎢和其他關鍵礦物的出口，以報

復美國的關稅政策。報道指，美國和其他西方國家的官員擔心，Ｎｕｉ Ｐｈａｏ鎢礦和精煉廠

可能會被中國控制，從而有可能阻礙中國以外國家獲取重要礦產資源。



報道指，無法確定涉事鎢礦是否有任何競標－－無論是對整個綜合體，還是對礦山或精煉廠

的單獨競標。



報道並指，馬山集團和美國駐河內大使館拒絕發表評論；負責監督採礦特許權的越南環境部

和中國外交部沒有回應置評請求。



Ｎｕｉ Ｐｈａｏ鎢礦是中國境外最大的鎢礦之一，隸屬馬山集團子公司馬山高科技材料公

司。根據美國地質調查局的數據，越南去年是僅次於中國的世界第二大產鎢國，越南每年開採出

的約３４００噸鎢礦，幾乎都來自Ｎｕｉ Ｐｈａｏ礦山。（ｓｌ）

