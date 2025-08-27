《中國要聞》娃哈哈宗馥莉：堅持做自己，不因風波改變方向

《經濟通通訊社２７日專訊》娃哈哈集團董事長宗馥莉在繼承家業一周年及家族糾紛被公開

一個多月後，接受內媒《財經》雜誌專訪。她在專訪中回應過去一年如何在各類風波之下經營企

業和家庭時強調，「我的『定海神針』就是堅持做自己。以前我是怎樣的，現在還是怎樣，我不

會因為風波改變方向」。



＊娃哈哈確認宗馥莉合共持集團５４％股權＊



與此同時，娃哈哈方面就集團股權問題回覆《財經》稱，杜建英（宗慶后情婦）方面在杭州

中院案件裏的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權，宗慶后直接持有的２９﹒４％股權由遺囑公證證明

，確由宗馥莉１００％繼承，並且已經完成了工商變更登記。



娃哈哈方面並透露，職工持股會的回購發生在２０１８年，在宗慶后去世之前從來沒有人提

出過異議。目前持股會成員只有宗馥莉女士一人。



工商登記顯示，娃哈哈集團的股權分為三部分：杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司、

宗馥莉、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）分別持有４６％、

２９﹒４％、２４﹒６％股份。２０１８年，在宗慶后主持下，娃哈哈對員工進行了一次大規模

的股權回購－－員工股以３倍價格被職工持股會全部回購，轉為「乾股」，即不持有股份，但可

繼續享受這些股份的分紅權益。然而，娃哈哈的員工和外界都不清楚該次股權回購後，職工持股

會究竟還有沒有員工，實際是甚麼情況。



＊宗馥莉：相比單純資歷，更看重員工會否拼搏學習＊



另外，專訪中，宗馥莉被問到上任後大刀闊斧調整集團架構，合併或撤裁多個部門的情況。

宗馥莉表示，每位管理者上任後都有自己對組織的理解和要求，「我也不例外。企業要走得長遠

，團隊必須和方向保持一致」。



她指出，這種調整，本質上是一次「職業化升級」。以往員工可能更多依賴於熟悉的慣性和

經驗，或者單純聽指揮再行動，「但今天，我們需要的是一套能夠支撐企業長遠發展的機制和團

隊，讓那些真正認同企業文化、具備拼搏精神和學習能力的人，有機會站到更重要的位置，相比

單純的資歷，我更看重他們是否有勇氣去突破自我、是否有職業追求」。（ｓｌ）

