微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療中期盈利３億人幣，跌２２％

《經濟通通訊社２７日專訊》微創醫療（００８５３）公布，旗下心脈醫療
（滬：６８８０１６）截至６月３０日止中期盈利３﹒１億元（人民幣．下同），跌２２％。
該集團指，心脈醫療收入７﹒１億元，跌９％，利潤總額３﹒６７億元，跌２２％。於６月
底，總資產４６億元，比去年底升７％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/08/2025 08:12
