  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2025 12:47

國壽：未來將繼續投資港股，關注新經濟及高股息板塊配置機會

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）副總裁兼董事
會秘書劉暉在中期業績發布會表示，目前Ａ股估值總體合理，市場底部夯實，下半年將繼續對Ａ
股投資保持樂觀，今年中國人壽獲批了ＱＤＩＩ投資額度，將會用這筆資金投向港股市場，重點
關注新經濟、高股息板塊的配置機會。
　
　　對於資產配置，劉暉表示，債券市場維持低位波動，股票市場估值總體合理，市場底部相對
夯實，積極因素累積增多。對下半年Ａ股市場仍保持樂觀，將持續關注市場上漲板塊中的輪動，
如先進製造以及新消費等方向的投資機會。
　
　　她表示，下半年將保持中性靈活的配置策略，保持資產負債久期缺口在較低水平。權益市場
方面，將積極落實中長期資金入市要求，持續優化權益配置結構，重點關注新質生產力和優質高
股息股票的配置。
　
　　集團總裁助理兼總精算師侯晋認為，市場利率現在大幅下行的空間有限，因此結合公司在資
產負債統籌管理的成效，未來公司有信心去管理好利差損風險。
　
　　集團總裁利明光表示，就本次預定利率下調而言，公司已經做了充分的準備工作，預計整體
影響較為有限。（ｂｎ）

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

下一篇新聞︰28/08/2025 12:17  【九三閱兵】外交部：普京來華，宣示中俄團結捍衛二戰勝利成果

其他文章
More

28/08/2025 12:04  【九三閱兵】中方敦促日方正視歷史，外交部歡迎金正恩來華

28/08/2025 11:59  《Ａ股焦點》中國人壽透露未來繼續加倉港股，Ａ股半日跌０﹒８％

28/08/2025 11:45  【ＡＩ】吳彥祖數字人擔任百度智能雲數字員工首批推薦官

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

狼群戰術反噬美國，大國共治非天方夜譚

27/08/2025 15:59

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處