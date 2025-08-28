國壽：未來將繼續投資港股，關注新經濟及高股息板塊配置機會

《經濟通通訊社２８日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）副總裁兼董事

會秘書劉暉在中期業績發布會表示，目前Ａ股估值總體合理，市場底部夯實，下半年將繼續對Ａ

股投資保持樂觀，今年中國人壽獲批了ＱＤＩＩ投資額度，將會用這筆資金投向港股市場，重點

關注新經濟、高股息板塊的配置機會。



對於資產配置，劉暉表示，債券市場維持低位波動，股票市場估值總體合理，市場底部相對

夯實，積極因素累積增多。對下半年Ａ股市場仍保持樂觀，將持續關注市場上漲板塊中的輪動，

如先進製造以及新消費等方向的投資機會。



她表示，下半年將保持中性靈活的配置策略，保持資產負債久期缺口在較低水平。權益市場

方面，將積極落實中長期資金入市要求，持續優化權益配置結構，重點關注新質生產力和優質高

股息股票的配置。



集團總裁助理兼總精算師侯晋認為，市場利率現在大幅下行的空間有限，因此結合公司在資

產負債統籌管理的成效，未來公司有信心去管理好利差損風險。



集團總裁利明光表示，就本次預定利率下調而言，公司已經做了充分的準備工作，預計整體

影響較為有限。（ｂｎ）

