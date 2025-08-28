新華保險（０１３３６）中期純利升３３﹒５％，息０﹒６７元

《經濟通通訊社２８日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，截至
２０２５年６月３０日止中期純利１４７﹒９９億元（人民幣．下同）按年升３３﹒５％，每股
基本盈利４﹒７４元，派發中期息０﹒６７元，按年增加２４﹒０７％。
期內收入６９４﹒２９億元，升２５﹒５％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
28/08/2025 17:34
