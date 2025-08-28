《神州數據》２０２５年１－７月及２０２４年主要數據一覽：
同比變動（％） 金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國內生產總值 ２０２５年第二季 ＋５﹒２ ３４１７７８
２０２５年第一季 ＋５﹒４ ３１８７５８
２０２４年全年 ＋５﹒０ １３４９０８４
２０２４年第四季 ＋５﹒４ ３７３７２６
２０２４年第三季 ＋４﹒６ ３４１７５８
２０２４年第二季 ＋４﹒７ ３２８８３８
２０２４年第一季 ＋５﹒３ ３０４７６２
統計局覆核數值：
２０２３年全年 ＋５﹒４ １２９４２７２
２０２２年全年 ＋３﹒０ １２３４０２９
居民消費價格指數 ２０２５年７月 ＋０﹒０
（ＣＰＩ） １－７月 －０﹒１
工業生產者出廠價格 ２０２５年７月 －３﹒６
（ＰＰＩ） １－７月 －２﹒９
社會消費品零售總額 ７月 ＋３﹒７ ３８７８０
城鎮固定資產投資 １－７月 ＋１﹒６ ２８８２２９
近２５年最低增長
工業增加值 ７月 ＋５﹒７
貨幣供應 Ｍ２ ２０２５年７月底 ＋８﹒８
人民幣新增貸款 ２０２５年７月 減少５００
１－７月 １２８７００
外匯儲備 ２０２５年７月底 ３２９２２億美元
出口 ２０２５年７月 ＋７﹒２ ３２１７﹒８億美元
進口 ２０２５年７月 ＋４﹒１ ２２３５﹒４億美元
外貿 ２０２５年首７月 順差 ６８３５﹒１億美元
ＦＤＩ １－７月 －１３﹒４ ４６７３﹒４
製造業採購經理指數 ２０２５年７月 ４９﹒３ 按月降０﹒４個百分點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽