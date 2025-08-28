  • 會員
AH股新聞

28/08/2025 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：促進服務出口政策措施近期將出台

　　《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
促進服務出口若干政策措施近期將出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國新辦就中國服務貿易發展和２０２５年服貿會籌備工作進展情況舉行新聞發布會。商務部副部
長盛秋平在發布會上透露，商務部下個月將出台擴大服務消費的若干政策措施，統籌利用財政、
金融等手段，優化提升服務供給能力，激發服務消費新增量。商務部服貿司司長孔德軍表示，商
務部與有關部門共同研究制定了《關於促進服務出口的若干政策措施》，相關文件將於近期印發

　
工信部提出１９項舉措促進衛星通信產業發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工業和信息化部日前印發的《關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見》提出，研究
設立新型衛星通信業務，進一步擴大向民營企業開放；鼓勵民營企業依法依規利用各類高低軌在
軌衛星資源。圍繞有序擴大市場開放、持續拓展應用場景、培育壯大產業生態、優化電信資源供
給、加強衛星通信監管、提升協同推進合力等方面，意見共提出１９項舉措。意見明確，計劃到
２０３０年，衛星通信管理制度及政策法規進一步完善，產業發展環境持續優化。
　
前７月中國完成交通固定資產投資１﹒９５萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證券報記者從交通運輸部例行新聞發布會上獲悉，１至７月，我國完成交通固定資產投資
１﹒９５萬億元，其中７月完成交通固定資產投資３０６１億元。交通運輸部新聞發言人李穎介
紹，今年７月，交通運輸經濟運行延續回升向好的態勢，貨運量、跨區域人員流動量保持平穩增
長，港口貨物吞吐量增長較快。
　
　
《上海證券報》
　
中國攜手各方為全球經濟發展貢獻「上合力量」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
經貿合作是上海合作組織蓬勃發展的強大引擎。自２００１年成立以來，上合組織已發展成為人
口約佔世界一半、經濟總量約佔全球四分之一的重要國際組織，構築起廣闊的亞歐非三大洲２６
個國家增進合作的重要機制，展現出旺盛的生命力。
　
多方緊密部署，服務貿易系列政策加快「落子」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
服務貿易支持政策正在加快「落子」。近日，國務院進行第十五次專題學習，主題聚焦「加快服
務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能」；商務部８月２７日在國新辦新聞發布會上也透露
，將出台系列促進服務出口的政策措施，並實施好跨境服務貿易負面清單管理模式，有序推進跨
境服務貿易梯度開放。系列信號表明，服務貿易領域將迎來多個支持舉措，未來增長趨勢向好。
　
７月規上工業企業營收保持增長，製造業利潤同比增長６﹒８％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月，規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒９％，利潤同比下降１﹒５％，降幅較６月收窄
２﹒８個百分點，連續兩個月收窄。其中，７月，製造業利潤同比增長６﹒８％，增速較６月加
快５﹒４個百分點。
　
　
《證券時報》
　
前７月規上工業利潤超４萬億，製造業引領復甦
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局發布數據顯示，１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４０２０３﹒５億
元；實現營業收入７８﹒０７萬億元，同比增長２﹒３％。７月份規模以上工業企業利潤同比下
降１﹒５％，降幅較６月份收窄２﹒８個百分點，連續兩個月收窄。其中，製造業利潤較快增長
，對規模以上工業利潤恢復貢獻較大，尤其是高技術製造業利潤由６月份下降０﹒９％轉為增長
１８﹒９％，拉動全部規模以上工業企業利潤增速較６月份加快２﹒９個百分點，引領作用明顯

　
百萬千瓦級項目啟動在即，「綠電直連」將重塑能源消費格局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「綠電直連」將為新能源消納打開重要空間。中國石油已投產運營的最大整裝光伏項目－－塔里
木油田上庫高新區低碳轉型１３０萬千瓦光伏項目，即將作為西北首個百萬千瓦級綠電直連項目
啟動。與此同時，位於內蒙古烏蘭察布、青海西寧的多個數據中心或算力中心也實現了綠電直供

　
統一大市場構建戰略支撐，多領域迎長期投資機遇
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委今年初公布《全國統一大市場建設指引（試行）》，將推動全國統一大市場建設
概括為「五統一、一破除」；７月１日召開的中央財經委員會第六次會議，對推進全國統一大市
場建設進行部署。此次會議提出了縱深推進全國統一大市場建設「五統一、一開放」的基本要求
。多家公募人士指出，長期來看，一個規則透明、公平競爭、預期穩定且規模巨大的統一市場，
對全球資本吸引力大幅增強。（ｅｗ）

