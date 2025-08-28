《神州頭條》財經報章頭版摘要：促進服務出口政策措施近期將出台

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



促進服務出口若干政策措施近期將出台

國新辦就中國服務貿易發展和２０２５年服貿會籌備工作進展情況舉行新聞發布會。商務部副部

長盛秋平在發布會上透露，商務部下個月將出台擴大服務消費的若干政策措施，統籌利用財政、

金融等手段，優化提升服務供給能力，激發服務消費新增量。商務部服貿司司長孔德軍表示，商

務部與有關部門共同研究制定了《關於促進服務出口的若干政策措施》，相關文件將於近期印發

。



工信部提出１９項舉措促進衛星通信產業發展

工業和信息化部日前印發的《關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見》提出，研究

設立新型衛星通信業務，進一步擴大向民營企業開放；鼓勵民營企業依法依規利用各類高低軌在

軌衛星資源。圍繞有序擴大市場開放、持續拓展應用場景、培育壯大產業生態、優化電信資源供

給、加強衛星通信監管、提升協同推進合力等方面，意見共提出１９項舉措。意見明確，計劃到

２０３０年，衛星通信管理制度及政策法規進一步完善，產業發展環境持續優化。



前７月中國完成交通固定資產投資１﹒９５萬億元

中國證券報記者從交通運輸部例行新聞發布會上獲悉，１至７月，我國完成交通固定資產投資

１﹒９５萬億元，其中７月完成交通固定資產投資３０６１億元。交通運輸部新聞發言人李穎介

紹，今年７月，交通運輸經濟運行延續回升向好的態勢，貨運量、跨區域人員流動量保持平穩增

長，港口貨物吞吐量增長較快。





《上海證券報》



中國攜手各方為全球經濟發展貢獻「上合力量」

經貿合作是上海合作組織蓬勃發展的強大引擎。自２００１年成立以來，上合組織已發展成為人

口約佔世界一半、經濟總量約佔全球四分之一的重要國際組織，構築起廣闊的亞歐非三大洲２６

個國家增進合作的重要機制，展現出旺盛的生命力。



多方緊密部署，服務貿易系列政策加快「落子」

服務貿易支持政策正在加快「落子」。近日，國務院進行第十五次專題學習，主題聚焦「加快服

務貿易創新發展，積極培育外貿發展新動能」；商務部８月２７日在國新辦新聞發布會上也透露

，將出台系列促進服務出口的政策措施，並實施好跨境服務貿易負面清單管理模式，有序推進跨

境服務貿易梯度開放。系列信號表明，服務貿易領域將迎來多個支持舉措，未來增長趨勢向好。



７月規上工業企業營收保持增長，製造業利潤同比增長６﹒８％

７月，規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒９％，利潤同比下降１﹒５％，降幅較６月收窄

２﹒８個百分點，連續兩個月收窄。其中，７月，製造業利潤同比增長６﹒８％，增速較６月加

快５﹒４個百分點。





《證券時報》



前７月規上工業利潤超４萬億，製造業引領復甦

國家統計局發布數據顯示，１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４０２０３﹒５億

元；實現營業收入７８﹒０７萬億元，同比增長２﹒３％。７月份規模以上工業企業利潤同比下

降１﹒５％，降幅較６月份收窄２﹒８個百分點，連續兩個月收窄。其中，製造業利潤較快增長

，對規模以上工業利潤恢復貢獻較大，尤其是高技術製造業利潤由６月份下降０﹒９％轉為增長

１８﹒９％，拉動全部規模以上工業企業利潤增速較６月份加快２﹒９個百分點，引領作用明顯

。



百萬千瓦級項目啟動在即，「綠電直連」將重塑能源消費格局

「綠電直連」將為新能源消納打開重要空間。中國石油已投產運營的最大整裝光伏項目－－塔里

木油田上庫高新區低碳轉型１３０萬千瓦光伏項目，即將作為西北首個百萬千瓦級綠電直連項目

啟動。與此同時，位於內蒙古烏蘭察布、青海西寧的多個數據中心或算力中心也實現了綠電直供

。



統一大市場構建戰略支撐，多領域迎長期投資機遇

國家發展改革委今年初公布《全國統一大市場建設指引（試行）》，將推動全國統一大市場建設

概括為「五統一、一破除」；７月１日召開的中央財經委員會第六次會議，對推進全國統一大市

場建設進行部署。此次會議提出了縱深推進全國統一大市場建設「五統一、一開放」的基本要求

。多家公募人士指出，長期來看，一個規則透明、公平競爭、預期穩定且規模巨大的統一市場，

對全球資本吸引力大幅增強。（ｅｗ）

