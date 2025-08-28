《神州經脈》滬指力保升勢，普京、金正恩等２６位領袖出席閱兵

《神州經脈》滬綜指今日走勢反覆，早盤低開後成功於午市前翻紅，午後驟失３８００點，

尾段突然急升，滬綜指全日力保升勢，收升１﹒１４％，報３８４３﹒６０點；深成指漲

２﹒２５％，創業板指漲３﹒８２％。成交回落，滬深全日成交２﹒９７萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日減少１９４７億元或６﹒２％，兩市成交量已經連續十二個交易日企逾２萬億

以上。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１３８５，較上個交易日４時３０分收盤

價升２３７點子，止兩連跌，創２０２４年１１月５日以來近１０個月新高，全日在

７﹒１３６５至７﹒１５５０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０６３，較上個交

易日升４５點子，兩連升，續創２０２４年１１月６日以來近１０個月新高，較市場預測偏強近

４２０點，監管仍有意通過中間價釋放偏強信號。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 應中國國家主席習近平邀請，普京、金正恩等２６位外國國家元首和政府首腦將出席中國

人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年紀念活動。此外，中方還特別向曾為中國人民抗

日戰爭作出貢獻的國際友人或其遺屬發出了邀請。來自俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等

１４個國家的５０位友人或其遺屬代表將應邀出席。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合

參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，目前已在天安門地區完成了三次綜合演練，總體達到預期

效果，閱兵準備基本就緒，已經進入倒計時。



２﹒ 商務部今天舉行新聞發布會，介紹近期商務領域重點工作有關情況並答記者問。商務部發

言人何咏前介紹，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼率團於２４日至２７日訪問加拿大，

與加方共同主持召開中加經貿聯委會，之後李成鋼一行將赴美國華盛頓會見美方相關官員。中方

願與美方一道，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，通過平等對話協商解決問題，共同維護中美

經貿關係健康穩定可持續發展。



３﹒ 美國人工智能（ＡＩ）芯片業龍頭英偉達在季度業績報告中披露，第二季沒有向中國銷售

Ｈ２０芯片，但向中國以外的客戶釋放價值１﹒８億美元的Ｈ２０庫存，使集團期內的銷售受益

。集團同時預計，可能會向中國付運總值２０億至５０億美元的Ｈ２０芯片。中國據報敦促科企

避免使用Ｈ２０，官媒稱Ｈ２０對中國來說不安全，要警惕芯片有「後門」。英偉達多次強調，

Ｈ２０芯片並沒「後門」，不過，市場傳英偉達已指示供應商停止有關Ｈ２０的生產。



４﹒ 繼前一天僅短暫２０分鍾「稱王」後，寒武紀（滬：６８８２５６）今日與貴州茅台

（滬：６００５１９）的「股王」爭奪賽持續上演，在早盤競逐一個小時左右後，寒武紀股價再

度超越貴州茅台，並通過不斷拉開股價差距，於當日坐穩Ａ股第一股價寶座，最終收升

１５﹒７３％，報１５８７﹒９１元，再創歷史新高。貴州茅台收跌０﹒１３％，報

１４４６﹒１元。市場分析指，寒武紀的業績表現意味著高科技虧損公司從研發期進入到業績增

長期，是成長股預期落地的典型。



５﹒ 據《路透》報道，受盈利增長持續推動，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動

（ＢｙｔｅＤａｎｃｅ）即將啟動一項新的員工股票回購計劃，估值上看逾３３００億美元。三

位知情人士稱，字節跳動將向現任員工提出每股２００﹒４１美元的回購價格，較６個月前的每

股１８９﹒９０美元上漲了５﹒５％，當時字節跳動的估值約為３１５０億美元。



６﹒ 全國工商聯公布「２０２５中國民營企業５００強」，京東集團、阿里巴巴、恒力集團位

居前三。據《新華社》報道，此次民營企業５００強入圍門檻增至２７０﹒２３億元；營業收入

總額達到４３﹒０５萬億元；淨利潤合計１﹒８０萬億元；研發費用總額１﹒１３萬億元，研發

人員總數１１５﹒１７萬人，平均研發經費投入強度２﹒７７％；納稅總額達１﹒２７萬億元，

納稅額超過１０億元的企業有２４０家，佔５００強比例為４８％。



７﹒ 中國物流與採購聯合會今天公布今年前七個月物流運行數據。１－７月份，全國社會物流

總額２０１﹒９萬億元人民幣，同比增長５﹒２％，高端製造、綠色低碳等領域物流需求增長強

勁。從結構看，１－７月份，工業品物流總額同比增長５﹒７％，增長態勢保持平穩，增長面持

續擴大。３５個行業物流需求實現同比增長，增長面超過８５％。其中，高端製造業物流需求快

速增長。



８﹒ ２０２５百度雲智大會在京舉行，百度智能雲千帆平台正式升級到４﹒０全新版本，打造

以Ａｇｅｎｔ為核心的一站式企業級服務平台，為開發者提供Ａｇｅｎｔ開發所需要的模型、

Ａｇｅｎｔ編排、數據和企業級服務等能力。模型服務上，模型庫提供超過１５０個模型，其中

包括近期上線的百度自研視頻生成模型－－蒸汽機。（ｊｑ）

