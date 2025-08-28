《鍾之日記》中芯破頂創新高，寒武紀終成Ａ股王

《鍾之日記》８月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔夜美股反覆收升，但反映中概股表現的金龍指數挫２﹒６％，港股連跌兩日後今早繼續低

開，美團（０３６９０）業績遠遜預期，跌勢拖累大市向下，港股跌穿兩萬五關，及後一度跟Ａ

股轉升而喘穩，惟尾市再度失守兩萬五。恒生指數全日收報２４９９８，跌２０２點或０﹒８％

，連挫三日，主板成交近３９１５億元。



＊Ａ股反覆收升１％，寒武紀登頂股王＊



滬綜指今日走勢反覆，早盤低開後成功於午市前翻紅，午後驟失３８００點，尾段又突然急

升，滬綜指全日保住升幅１﹒１４％，報３８４３﹒６０點；深成指漲２﹒２５％，創業板指漲

３﹒８２％。成交回落，滬深全日成交２﹒９７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減６％

，兩市成交量已經連續十二個交易日企逾２萬億以上。



半導體板塊領漲，寒武紀（滬：６８８２５６）大漲１５﹒７％，報１５８７﹒９１元，正

式超越貴州茅台（滬：６００５１９），登頂Ａ股新「股王」；貴州茅台則跌０﹒１％，收報

１４４６﹒１元。



Ａ股連跌兩日後重拾升勢。分析人士稱，短期市場大概率延續調整，但市場情緒沒有明顯轉

悲。商務部預告將於９月出台服務消費加碼政策，國內利好政策預期托底，再加上國內外流動性

持續寬鬆，因此調整的幅度及持續性有待觀察。



＊國產芯片發展提速，中芯股價破頂＊



人工智能（ＡＩ）芯片成全球科技競賽兵家必爭之地，英國《金融時報》報道，中國芯片製

造商正尋求在２０２６年將ＡＩ芯片產量提高兩倍，以減少對英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）的依賴。



消息透露，一座專門替中國科技龍頭華為生產ＡＩ芯片的工廠預定最快今年底投產，另有兩

家工廠預計明年啟用。該些工廠旨在專門支持華為，但它們的所有權仍不清楚。不過，華為回覆

傳媒查詢時說，它沒有自設芯片廠的計劃。



據報這三家工廠的總產量可能超過中國芯片製造龍頭－－中芯國際（００９８１）

（滬：６８８９８１）類似生產線的現有產能。報道還稱，中芯國際計劃明年將７納米芯片的產

能提高１倍，這類芯片目前最大客戶正是華為。



中國政府加快推動國產芯片替代進程，一些公司正在開發可與英偉達Ｈ２０性能相媲美的芯

片。北京方面多次對Ｈ２０的安全性表示擔憂，近期約談多家國內科企勸其避免使用英偉達較不

先進芯片。今日中芯國際ＡＨ股同破頂，港股股價最高見６２﹒８港元，創上市新高，收市升

１０﹒８％報６２﹒３港元，為表現最佳藍籌。中芯Ａ股彈近１７﹒５％，收於全日高位

１１９﹒２２元，亦是歷史新高，年內累漲２６％。



＊高管解畫業績，國壽止跌回升＊



中國人壽（０２６２８）發布２０２５年半年報，整體表現穩健，純利按年升６﹒９％，期

內公司總保費達５２５０﹒８８億元（人民幣．下同），創歷史同期最好水平，按年增長

７﹒３％。在險資加速入市的大背景下，截至６月末，投資資產規模為７﹒１３萬億元，較年初

增長７﹒８％。國壽Ｈ股今早大幅低開，最低見２２﹒９２港元，挫４％，高管解畫業績後，股

價見支持，收市倒升０﹒１７％，報２３﹒９２港元。



國壽副總裁兼董事會秘書劉暉在中期業績發布會表示，去年以來中國人壽堅定看好權益投資

市場的機會，加大了投資力度。在公開市場的權益規模較年初增加超１５００億元，權益的投資

收益也獲得了顯著增長。劉暉並透露，目前Ａ股估值總體合理，市場底部夯實，下半年將繼續對

Ａ股投資保持樂觀，今年國壽獲批了ＱＤＩＩ投資額度，將會用這筆資金投向港股市場，重點關

注新經濟、高股息板塊的配置機會。



國壽總精算師侯晉在業績會上表示，年初公司在一季度處於轉型適應期，包括中國人壽在內

的整個行業都出現了新業務價值放緩的現象。隨著對分紅險銷售技能的熟悉，公司在第二季度的

銷售端明顯回升。同時，在市場利率波動的過程中，國壽加強了資產負債統籌管理的組織和部署

，包括在久期匹配方面，公司整體資產負債的有效久期缺口在２年至２﹒５年，今年上半年已經

把新單業務的有效久期缺口縮短到了１﹒５年。未來市場利率大幅下探的空間很小，公司有信心

管理利差損風險。



