AH股新聞

28/08/2025 10:18

【九三閱兵】普京、金正恩等２６位領袖出席抗戰勝利８０周年活動

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華社》報道，應中國國家主席習近平邀請，普京、金正
恩等２６位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年
紀念活動。
　
　　２６位外國國家元首和政府首腦包括：俄羅斯總統普京，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金
正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席
通倫，印度尼西亞總統普拉博沃，馬來西亞總理安瓦爾，蒙古國總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理
夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾代夫總統穆伊茲，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，烏茲別克斯坦總統
米爾濟約耶夫，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫，土庫曼斯坦總統謝爾達爾
．別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚
，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，津巴布韋總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇
，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯－卡內爾，緬甸代總統敏昂萊

　
　　此外，中方還特別向曾為中國人民抗日戰爭作出貢獻的國際友人或其遺屬發出了邀請。來自
俄羅斯、美國、英國、法國、加拿大等１４個國家的５０位友人或其遺屬代表將應邀出席。
（ｃｔ）

