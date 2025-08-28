《神州金融》存款搬家效應，１４理財公司管理規模淨增１﹒８萬億

《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股牛市，居民「存款搬家」進入投資市場。《證券時報》報

道，理財公司成存款搬家效應下，遷徙的居民儲蓄資金的重要承接方。內地規模排名前１４位的

理財公司在７月均實現了存續餘額淨增長，管理規模合計增長了近１﹒８萬億（人民幣．下同）

。



人行７月金融數據顯示，７月居民部門新增存款減少１﹒１萬億元，而非銀機構存款增加

２﹒１４萬億元。多份券商研報認為，居民部分存款正向基金、理財等資管產品遷徙。據中信證

券研究所測算，今年７月銀行理財規模環比超預期增長約２萬億至３２﹒６７萬億元，這一增幅

超過了２０１８年至２０２４年歷年７月增長均值１﹒７５萬億元。



排名前１４的理財公司為六大國有行旗下理財公司，以及招銀、興銀、信銀、光大、浦銀、

民生、平安、華夏八大股份行理財公司。在７月份增長最多的是農銀理財，實現規模增量超

３０００億元；其次是建信理財，實現規模增量超２０００億元；然後是工銀、招銀、信銀、中

銀、光大、交銀、浦銀７家理財公司，它們均增長超１０００億元。（ｒｙ）

