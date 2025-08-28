【九三閱兵】外交部回應閱兵外方嘉賓名單沒有提到西方主要國家

《經濟通通訊社２８日專訊》外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會。ｔ對《路透》記者

提問，關於中方公布的九三閱兵外方嘉賓名單沒有提到任何西方主要國家，邀請西方政要參加閱

兵對中國有何重要性。郭嘉昆回應稱，今天上午中方已經發布了有關外方領導人的情況，可以查

閱。他強調，中方舉辦有關紀念活動是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

（ｗｎ）

