【聚焦人幣】余永定：國際貨幣未來三足鼎立，人民幣必佔應有位置

《經濟通通訊社２８日專訊》中國社科院學部委員、中國世界經濟學會會長余永定發表文章

，指美元的國際儲備貨幣地位正在發生動搖，但以美元為中心的後布列頓森林國際貨幣體系，仍

未發生根本性變化。而「後布列頓森林體系」的發展存在多種可能性，包括突然崩潰、維持現狀

，或三足鼎立。



余永定指，所謂「突然崩潰」是指美元在短時間內喪失國際儲備貨幣地位，１９７１年美國

總統尼克遜突然宣布關閉」黃金窗口」，布列頓森林體系突然崩潰就是先例。至於「維持現狀」

是指美元的國際貨幣作用下降，但由於路徑依賴，加上沒有其他貨幣可以取代美元的支配地位，

國際貨幣體系依然停滯在後布列頓森林體系。至於「三足鼎立」就是歐元和人民幣，特別是人民

幣國際地位逐漸提升，蠶食美元的地盤，最後形成三足鼎立之勢。



余永定說，去年１２月國際投資者減持美債１６８５億美元，去年全年各國央行購買約

１０００噸黃金，是以往年度購買量的兩倍，目前各國央行持有的黃金儲備已經高達３６０００

噸，接近１９６５年３８０００噸的最高水平。而美債美股的價格同升、同降，說明投資者開始

逃離美元資產。



＊應避免進一步積累美元外儲＊



余永定稱，確保中國海外資產安全，是目前的突出問題，中國必須貫徹落實「雙循環」方針

，依靠內需驅動經濟增長。中國應該努力實現經常項目收支平衡，避免進一步積累美元外儲，亦

可以考慮通過其他途徑，有序減持美元資產；同時為提高人民幣的國際貨幣地位創造必要條件。



他說，中國作為世界第二大經濟體、第一貿易大國、第三大債權國，完全可以根據具體交易

的性質，向交易對象提出相應要求，例如對共建「一帶一路」國家的直接投資，可使用人民幣計

價和結算；這些國家向中國借錢需要發行熊貓債。他強調，中國必須且完全可以形成經濟增長、

資本市場發展和人民幣國際化水平提升的良性循環。在未來國際貨幣體系下，人民幣必能佔據應

有的位置。（ｊｑ）

