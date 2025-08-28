《華為動向》華為雲整體算力規模同比增長接近２５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》在中國國際大數據產業博覽會開幕式上，華為雲計算ＣＥＯ張

平安表示，華為雲的整體算力規模相比去年同期增長率接近２５０％，使用昇騰ＡＩ雲服務的客

戶從去年的３２１家增長到今年的１７１４家。（ｊｑ）

