28/08/2025 11:00

《中國要聞》２０２５中國民營企業５００強：京東阿里恒力居前三

　　《經濟通通訊社２８日專訊》全國工商聯公布「２０２５中國民營企業５００強」，京東集
團、阿里巴巴、恒力集團位居前三。
　
　　據《新華社》報道，此次民營企業５００強入圍門檻增至２７０﹒２３億元（人民幣．下同
）；營業收入總額達到４３﹒０５萬億元；淨利潤合計１﹒８０萬億元；研發費用總額１﹒１３
萬億元，研發人員總數１１５﹒１７萬人，平均研發經費投入強度２﹒７７％；納稅總額達
１﹒２７萬億元，納稅額超過１０億元的企業有２４０家，佔５００強比例為４８％。
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　序號　企業名稱　　　　　　　　　省份　　營收總額（萬元）　
　　１　　京東集團　　　　　　　　　北京市　１１５８８１９００
　　２　　阿里巴巴（中國）有限公司　浙江省　９８１７６７００　
　　３　　恒力集團有限公司　　　　　江蘇省　８７１５２０７９　
　　４　　華為投資控股有限公司　　　廣東省　８６２０７２００　
　　５　　比亞迪股份有限公司　　　　廣東省　７７７１０２４６　
　　６　　騰訊控股有限公司　　　　　廣東省　６６０２５７００　
　　７　　浙江榮盛控股集團有限公司　浙江省　６５８６０１８９　
　　８　　浙江吉利控股集團有限公司　浙江省　５７４８２５５３　
　　９　　盛虹控股集團有限公司　　　江蘇省　５６５６２３２５　
　　１０　山東魏橋創業集團有限公司　山東省　５５８５３２９４　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃｔ）

