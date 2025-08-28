《中國要聞》２０２５中國民營企業５００強：京東阿里恒力居前三

《經濟通通訊社２８日專訊》全國工商聯公布「２０２５中國民營企業５００強」，京東集
團、阿里巴巴、恒力集團位居前三。
據《新華社》報道，此次民營企業５００強入圍門檻增至２７０﹒２３億元（人民幣．下同
）；營業收入總額達到４３﹒０５萬億元；淨利潤合計１﹒８０萬億元；研發費用總額１﹒１３
萬億元，研發人員總數１１５﹒１７萬人，平均研發經費投入強度２﹒７７％；納稅總額達
１﹒２７萬億元，納稅額超過１０億元的企業有２４０家，佔５００強比例為４８％。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
序號 企業名稱 省份 營收總額（萬元）
１ 京東集團 北京市 １１５８８１９００
２ 阿里巴巴（中國）有限公司 浙江省 ９８１７６７００
３ 恒力集團有限公司 江蘇省 ８７１５２０７９
４ 華為投資控股有限公司 廣東省 ８６２０７２００
５ 比亞迪股份有限公司 廣東省 ７７７１０２４６
６ 騰訊控股有限公司 廣東省 ６６０２５７００
７ 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江省 ６５８６０１８９
８ 浙江吉利控股集團有限公司 浙江省 ５７４８２５５３
９ 盛虹控股集團有限公司 江蘇省 ５６５６２３２５
１０ 山東魏橋創業集團有限公司 山東省 ５５８５３２９４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃｔ）
樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情