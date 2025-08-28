《中國要聞》２０２５中國民營企業５００強：京東阿里恒力居前三

《經濟通通訊社２８日專訊》全國工商聯公布「２０２５中國民營企業５００強」，京東集

團、阿里巴巴、恒力集團位居前三。



據《新華社》報道，此次民營企業５００強入圍門檻增至２７０﹒２３億元（人民幣．下同

）；營業收入總額達到４３﹒０５萬億元；淨利潤合計１﹒８０萬億元；研發費用總額１﹒１３

萬億元，研發人員總數１１５﹒１７萬人，平均研發經費投入強度２﹒７７％；納稅總額達

１﹒２７萬億元，納稅額超過１０億元的企業有２４０家，佔５００強比例為４８％。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

序號 企業名稱 省份 營收總額（萬元）

１ 京東集團 北京市 １１５８８１９００

２ 阿里巴巴（中國）有限公司 浙江省 ９８１７６７００

３ 恒力集團有限公司 江蘇省 ８７１５２０７９

４ 華為投資控股有限公司 廣東省 ８６２０７２００

５ 比亞迪股份有限公司 廣東省 ７７７１０２４６

６ 騰訊控股有限公司 廣東省 ６６０２５７００

７ 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江省 ６５８６０１８９

８ 浙江吉利控股集團有限公司 浙江省 ５７４８２５５３

９ 盛虹控股集團有限公司 江蘇省 ５６５６２３２５

１０ 山東魏橋創業集團有限公司 山東省 ５５８５３２９４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｔ）

