【九三閱兵】外交部：普京來華，宣示中俄團結捍衛二戰勝利成果

《經濟通通訊社２８日專訊》對於俄羅斯總統普京將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯

戰爭勝利８０周年紀念活動，外交部部長助理洪磊在記者會上回應，普京總統來華出席紀念活動

，這進一步彰顯中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的高水平，也宣示了中俄共同捍衛二戰勝利成

果的團結同心。



洪磊表示，８０年前，中國和蘇聯作為二戰亞洲和歐洲主戰場，是抗擊軍國主義和法西斯主

義的中流砥柱，付出了巨大民族犧牲。兩國人民並肩作戰、相互支援，挽救了各自民族危亡和人

類前途命運，為世界反法西斯戰爭勝利作出了決定性貢獻。今年５月，習近平主席應邀對俄羅斯

進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年慶典，同普京總統達成一系列重要共識

，發出了二戰歷史真相不容歪曲、二戰勝利成果不容否定、戰後國際秩序不容挑戰的強音。今年

是聯合國成立８０周年。面對變亂交織的國際形勢，中俄作為聯合國創始會員國和安理會常任理

事國，將繼續致力於維護聯合國權威和國際公平正義，在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多

邊平台框架內加強協作，踐行真正的多邊主義，攜手為人類前途命運開創更加光明的未來。

