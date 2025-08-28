  • 會員
AH股新聞

28/08/2025 12:17

【九三閱兵】外交部：普京來華，宣示中俄團結捍衛二戰勝利成果

　　《經濟通通訊社２８日專訊》對於俄羅斯總統普京將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯
戰爭勝利８０周年紀念活動，外交部部長助理洪磊在記者會上回應，普京總統來華出席紀念活動
，這進一步彰顯中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的高水平，也宣示了中俄共同捍衛二戰勝利成
果的團結同心。
　
　　洪磊表示，８０年前，中國和蘇聯作為二戰亞洲和歐洲主戰場，是抗擊軍國主義和法西斯主
義的中流砥柱，付出了巨大民族犧牲。兩國人民並肩作戰、相互支援，挽救了各自民族危亡和人
類前途命運，為世界反法西斯戰爭勝利作出了決定性貢獻。今年５月，習近平主席應邀對俄羅斯
進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年慶典，同普京總統達成一系列重要共識
，發出了二戰歷史真相不容歪曲、二戰勝利成果不容否定、戰後國際秩序不容挑戰的強音。今年
是聯合國成立８０周年。面對變亂交織的國際形勢，中俄作為聯合國創始會員國和安理會常任理
事國，將繼續致力於維護聯合國權威和國際公平正義，在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多
邊平台框架內加強協作，踐行真正的多邊主義，攜手為人類前途命運開創更加光明的未來。
（ｃｔ）

